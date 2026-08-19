Caballero: «El pastiche de la cafetería tiene el tiempo contado; queremos dejar la muralla de O Castro completamente al descubierto»

El alcalde de Vigo ha destacado la importancia de seguir recuperando los elementos que «dan carácter a la propia fortaleza» de O Castro. En este contexto, ha recordado la recuperación del túnel, la zona central y el antiguo polvorín, además de la restauración de la muralla y de la entrada norte.

Además, ha insistido en seguir eliminando elementos que desvirtúan el conjunto histórico. En este sentido, ha puesto el foco en el actual restaurante, «este es el siguiente pastiche que queremos tirar», ha afirmado. Caballero considera que la instalación «molesta mucho», y que «tiene el tiempo contado». El objetivo del Concello es recuperar su concesión «lo antes posible», para retirar la actual construcción y dejar «la muralla completamente descubierta». Por su parte, la actividad hostelera se trasladaría a la parte inferior de la fortaleza, donde se habilitaría un nuevo restaurante, cafetería o bar.

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Caballero no ha concretado por ahora cuándo se producirá la retirada del establecimiento. Ha señalado que primero habrá que abordar los plazos vinculados a la concesión y ha asegurado que el Concello informará de las fechas y de los detalles del proyecto cuando estén definidos.