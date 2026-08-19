Caballero acusa a la Diputación de dejar a Vigo sin cinco millones y carga contra el PP: «No va a sacar ni un voto»

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha acusado a la Diputación de Pontevedra de negarse a firmar el convenio de colaboración con el Concello para 2027, un acuerdo que, según ha señalado, se venía suscribiendo por periodos de tres años durante la etapa de Carmela Silva al frente del organismo provincial. Caballero sostiene que esta decisión dejaría a la ciudad sin los cinco millones de euros que contempla actualmente el convenio. El regidor ha asegurado que la Diputación ya había rechazado incrementar esa aportación en 1,5 millones de euros para compensar la inflación, hasta situarla en 6,5 millones. Ahora, según ha denunciado, tampoco estaría dispuesta a mantener los cinco millones previstos en el acuerdo vigente.

Caballero ha explicado que el Concello tiene ya «muy avanzado» el presupuesto municipal para 2027 y que lo cerrará «de forma inmediata» sin contar con esos cinco millones. «El presupuesto sigue para adelante, irá sin ese convenio», ha afirmado.

El alcalde ha dirigido buena parte de sus críticas hacia el PP y, en particular, hacia la responsable de la formación en Vigo, a quien responsabiliza de la falta de acuerdo. Caballero ha cuestionado que la Diputación vaya a renunciar a aportar cinco millones a Vigo mientras recibe, según sus cálculos, 90 millones de euros del Estado vinculados a la aportación de la ciudad a través de criterios como su población y peso económico.

«La Diputación recibe del Gobierno de España por Vigo y por el PIB de Vigo y por la economía de Vigo y por la población de Vigo este próximo año 90 millones», ha señalado. Frente a esa cifra, ha considerado insuficiente la aportación provincial de cinco millones y ha acusado al PP de querer destinar esos fondos «a otros municipios».

El alcalde ha advertido además de que, si finalmente no se firma el convenio, el Concello dejará de incluir esa cantidad en sus previsiones para el próximo ejercicio. «Vigo le dedicará cero millones de euros en convenio», ha afirmado, antes de insistir en que se trataría de una situación inédita.

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Caballero ha concluido su intervención con un nuevo ataque político a la dirigente popular viguesa, Luisa Sánchez, a la que ha identificado como futura candidata del PP a la Alcaldía y a quien ha augurado que «no va a sacar ni un voto».