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Buscan a un vecino de Vigo desaparecido desde el domingo: «Creemos que está desorientado y no recuerda dónde vive»

La familia de José Óscar Mosquera Santás pide colaboración ciudadana para localizarlo. Su hijo explica que salió de casa por la mañana y no regresó por la noche, como suele hacer, y confían en que se encuentre bien

Buscan a José Óscar Mosquera Santás.

Buscan a José Óscar Mosquera Santás. / Cedida

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Marta Clavero

Marta Clavero

La familia de José Óscar Mosquera Santás, vecino de Vigo, ha pedido ayuda para localizarlo después de que desapareciese el pasado domingo del barrio vigués de Alcabre donde reside. Según explica su hijo, Joni, el hombre salió de casa por la mañana y desde entonces no han vuelto a tener noticias de él.

«Se marchó por la mañana y suele volver por la noche, pero no volvió», relata su hijo. La familia cree que podría encontrarse desorientado y que esa circunstancia esté dificultando su regreso al domicilio. «Creemos que está desorientado y no recuerda dónde vive», señala.

Pese a la preocupación por el paso de los días, sus allegados, que han interpuesto una denuncia en la Policía y han difundido en redes sociales su desaparición, confían en que se encuentre bien y esperan que la difusión de su fotografía permita que alguna persona pueda reconocerlo y aportar información sobre su paradero. Según indica su hijo, es la primera vez que ocurre una situación de este tipo.

En el cartel difundido por la familia se identifica al desaparecido como José Óscar Mosquera Santás, residente en Vigo. Sus familiares explican además que suele frecuentar diferentes puntos de la ciudad, especialmente las zonas de Gran Vía, Coia, calle Marín, Balaídos, Florida y Fragoso.

Cartel de búsqueda

Cartel de búsqueda / Cedida

La familia advierte en el mismo aviso de que José Óscar es una persona enferma y que llevaba semanas desorientado, por lo que considera especialmente importante localizarlo cuanto antes.

«Os agradezco máxima difusión», señala el cartel compartido por su familia, que pide la colaboración de cualquier persona que pueda haberlo visto durante estos días o disponga de algún dato que ayude a encontrarlo.

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Para cualquier información, la familia facilita el teléfono 661 624 560 y señala que, si es posible, prefiere recibir los avisos a través de WhatsApp.

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