Vigo reabre al baño la playa de A Punta tras mejorar la calidad del agua

La playa viguesa de A Punta, vuelve a estar disponible para el baño después de varios días en los que el Concello mantuvo la recomendación de evitar entrar en el agua por la detección de contaminación microbiológica. Las últimas analíticas realizadas en el arenal de Teis han dado como resultado una calidad del agua «excelente», según informó este martes la administración municipal.

A la vista de estos resultados, el Concello procedió a retirar las señales de baño no recomendado que permanecían instaladas en la playa. Se pone así fin a un episodio que se prolongó durante el puente de San Roque y que obligó a los usuarios de uno de los arenales más próximos al centro urbano de Vigo a buscar alternativas.

La situación comenzó el pasado miércoles 12 de agosto, cuando los controles municipales detectaron presencia de la bacteria Escherichia coli en el agua de A Punta. Los técnicos realizaron posteriormente una nueva toma de muestras y los resultados mantuvieron los niveles que llevaron al Concello a continuar recomendando que no se utilizase la playa para el baño.

Durante esos días, los servicios municipales revisaron tanto el funcionamiento de la depuradora como las redes de saneamiento de la ciudad para tratar de localizar una posible fuga, vertido o incidencia que pudiese explicar la contaminación detectada en el arenal.

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Las inspecciones, sin embargo, no localizaron ninguna anomalía relacionada con las instalaciones municipales que permitiera determinar el origen de los resultados microbiológicos, por lo que continuó la investigación sobre las posibles causas.