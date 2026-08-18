Vigo ya ha colocado cuatro de los 16 tramos de la cubierta de la nueva grada de Gol de Balaídos

Las obras de la nueva grada de Gol de Balaídos avanzan con la instalación de los elementos que sostendrán la futura cubierta. El Concello prevé colocar mañana el cuarto tramo de la malla elevada, con lo que quedarán instalados cuatro de los 16 previstos para completar la estructura.

El alcalde, Abel Caballero, aseguró que los trabajos marchan «a muy buen ritmo» y destacó que ya se han colocado también los asientos de la zona de Gol Bajo. La previsión municipal es que la nueva grada esté terminada a finales de este año y permita elevar hasta 7.000 el número de espectadores de Gol. Una vez completada, Balaídos contará con alrededor de 31.000 asientos en el conjunto del estadio.

El alcalde también situó las actuaciones necesarias para que Vigo pueda acoger partidos del Mundial de 2030. En este caso, señaló que ya se están realizando trabajos en la grada de Tribuna, donde se está interviniendo en los colectores.

Caballero volvió a reclamar la participación económica de la Xunta y la Diputación para completar la ampliación de Tribuna. Según el reparto planteado por el Ayuntamiento, cada una de las tres administraciones debería asumir un tercio de la inversión.

El regidor acusó a la Xunta, la Diputación y al PP de Vigo de no querer aportar la financiación que les corresponde y vinculó esta negativa a su rechazo a que la ciudad forme parte del Mundial.

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, afirmó que el organismo provincial tiene plena disposición a participar financieramente en las actuaciones que necesite el estadio de Balaídos para ser sede del Mundial. «El compromiso está ahí y es firme», apuntó. «Si el Concello acomete la ampliación de Tribuna para acoger partidos del Mundial, ahí estará la Diputación de Pontevedra para avanzar todos juntos hacia el objetivo de albergar ese Campeonato del Mundo en el que España defenderá título», añadió Sánchez.

Estación de autobuses

Por otro lado, Caballero volvió a cargar contra la Xunta por el estado de la estación de autobuses de la ciudad, unas instalaciones de titularidad autonómica que, según denunció, presentan problemas de limpieza, salubridad y funcionamiento.

Caballero aseguró que la terminal se encuentra en una situación de «dejadez absoluta» y enumeró entre los problemas detectados la suciedad, los baños que no funcionan y los paneles informativos averiados, además de la presencia de personas sin hogar que permanecen en distintas zonas de la estación.

«Tenemos la estación de autobuses en peor situación de toda España», afirmó el regidor, que reclamó a la Xunta una actuación inmediata.