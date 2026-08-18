Las urgencias escalan en verano: el aumento de visitantes, fugados de Povisa y el envejecimiento elevan la demanda en Vigo

El lunes posterior al puente de agosto, igual que el de diciembre, es una fecha marcada en rojo en el calendario de los servicios de urgencias del área sanitaria de Vigo. En las del Hospital Álvaro Cunqueiro fue «un día intenso», aunque transcurrió «fluido». Se enmarca en un verano en el que la demanda de estos dispositivos, con respecto al pasado, está creciendo por encima de un 5%.

Detalla la jefa de unidad de urgencias del Chuvi, la doctora Maite Maza, que cada vez están observando cada vez a más pacientes desplazados de otras zonas. También perciben el aumento derivado de la población trasladada de Ribera Povisa. Entienden que también aumenta el envejecimiento de la población, que incrementa la demanda en todos los niveles asistenciales y notan la falta de cobertura en Primaria por las vacaciones. Recomiendan a los usuarios que cuando no vean una fecha disponible con su médico en la aplicación, llamen o acudan a su centro de salud, que suelen tener más huecos.

En urgencias del Álvaro Cunqueiro, en julio, se quedaron al borde del medio millar de casos de media al día —498—, lo que supone un 5,7% más que los 471 de julio del año pasado y un 12,7% más que el 2024. En la primera quincena de agosto están en 506 pacientes al día, aunque esperan que la segunda quincena rebaje algo esta media. Por el momento, es un 7,7% de actividad que en el total de agosto de 2025 y un 12,2% más que el de 2024. Una curiosidad es que la actividad se desplaza en las horas del día: mientras en invierno los casos llegan desde primera hora de la mañana, en verano optaron por reforzar, sobre todo, noches.

PAC

En el Punto de Atención Continuada (PAC) de Vigo, también ha crecido la demanda con respecto al pasado verano. La media de atenciones al día en julio estuvo en 14 más que el mismo mes de 2025. Fueron 221, de las que dos corresponden a atenciones telefónicas, una en la vía pública, 14 telefónicas y el resto, en el dispositivo de la calle Pizarro.

Los días de mayor actividad en el PAC corresponden al fin de semana, cuando los centros de salud están cerrados y abren las 24 horas del día. De hecho, los cuatro sábados de julio fueron los días con más pacientes, seguido del primer domingo. El récord estuvo en 401 asistencias el 11 de julio. «El PAC está asumiendo buena parte de la demanda», destaca la doctora Maza.

En las urgencias hospitalarias, son los lunes los peores días de la semana. Pero este 17 de agosto fue un día raro en el Cunqueiro, con el hospital a medio gas por el festivo en la ciudad de Vigo, pero con derivaciones a urgencias desde centros de los otros 25 municipios del área viguesa. Se alcanzaron las 558 atenciones. Un nivel elevado, pero a 71 del récord, alcanzado en el primer fin de semana de julio. Sí amaneció el martes con una treintena de personas pendientes de ingreso —los que más tiempo, desde la noche del sábado—, pero fueron subiendo a planta con las altas tras el puente. Este martes se espera todavía potente en demanda con los coletazos de los festivos.

Lo que más llamó la atención, sin embargo, fue la presión de pacientes del domingo, un día de la semana tradicionalmente suave en Beade. Quizás por el cambio de quincena, con el regreso o salida de viajeros, pudo influir en una frecuentación inusualmente alta, con 538 visitas. La doctora Maza, destaca que más de la mitad —el 55%— fueron leves.

No están viendo estos días aún casos por efecto de las altas temperaturas, como sí tuvieron en los primeros días de julio, con descompensaciones de enfermedades crónicas. La zona con más actividad está siendo la de consultas y patología vanal, incluso con traumatismos leves y picaduras que no requerirían atención de ningún nivel asistencial, pero entienden que «pueden generar dudas». También hay patología digestiva, pero principalmente, por cuestiones víricas e intoxicaciones, sin que hayan tenido constancia de algún caso de e. coli por los vertidos en aguas de baño este verano.