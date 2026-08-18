«Si empezase a llover, podríamos tener un aumento importante de mosquito tigre»

—Este año se están registrando menos reportes de mosquito tigre. ¿Significa eso que hay menos?

No necesariamente. A veces lo que ocurre es que la población está menos concienciada. De hecho, si se consulta Mosquito Alert, parece que en Galicia tenemos muchos más mosquitos que en comunidades como Andalucía o Valencia, pero es porque aquí la población realiza muchos reportes. En este caso concreto, sí es cierto que, debido al calor y a que ha llovido poco, la abundancia de mosquito tigre este año es baja. Sigue existiendo, tanto en nuestros trampeos como en los registros de la aplicación Mosquito Alert, pero con una densidad menor.

—¿Cómo funciona la red de trampas?

El trampeo forma parte de la Red Gallega de Vigilancia de Vectores. Llevamos vigilando desde 2017. Tenemos ovitrampas, que son trampas para detectar huevos, y también otras para adultos. Actualmente hay 33 ayuntamientos que colaboran, principalmente concentrados en la provincia de Pontevedra, que es donde más se ha constatado la presencia del mosquito tigre.

—Muchas veces se habla de que el mosquito tigre prolifera porque se reproduce en propiedades privadas. ¿También se colocan trampas en ellas?

Sí, contamos con la colaboración de particulares. Se cría principalmente en zonas privadas porque las hembras ponen los huevos en recipientes pequeños que contienen agua estancada. Puede ser un plato de una maceta, un florero, un bebedero para mascotas e incluso se ha encontrado en una botella o en el tapón de una botella. Necesitan muy poca cantidad. También pueden utilizar neumáticos. Además, el mosquito tiene a las personas cerca para poder picar y completar su ciclo.

—¿Qué ocurre con los huevos o adultos que se detectan?

En nuestro caso, los huevos se llevan al laboratorio de la Universidad de Vigo, donde hay personal experto en entomología que identifica si realmente se trata de mosquito tigre. Después, se destruyen. La recomendación al público sería que se destruyesen en un sitio donde no puedan desarrollarse.

—Este año hay menos, pero si el próximo verano fuese más húmedo, ¿podría costarles volver a reproducirse?

No necesariamente. Lo que tenemos que hacer es estar siempre muy atentos y evitar los focos de cría. Incluso ahora, si empezase a llover, podría producirse un aumento importante de la población de mosquitos.

—¿Y qué pasa con ellos durante el invierno?

Se quedan en fase de latencia y vuelven a aparecer cuando las temperaturas empiezan a ser un poco más altas.

—¿Se sabe cómo llegaron a Galicia?

Todavía no está claro. Se está investigando. Una posibilidad es que llegase mediante el transporte, porque se introducen fácilmente en los coches. También pudo llegar en barco o incluso desde Portugal, donde también tenemos constancia de la presencia de mosquito tigre en el norte del país. En algunos casos, mediante pruebas genéticas, se pueden establecer hipótesis, pero no siempre es posible.

—¿Qué debería hacer una persona si encuentra un mosquito tigre en su casa?

Lo primero es revisar los posibles puntos de cría. Hay que comprobar si tenemos agua estancada en algún lugar. Es una especie que tiene un radio de acción de unos 500 metros como máximo, así que es posible que el foco esté relativamente cerca. Después hay que intentar evitar las picaduras. Y, si además se puede realizar un reporte a través de Mosquito Alert, perfecto. Lo más importante, en cualquier caso, es evitar que nos pique. La picadura es dolorosa y genera ronchas importantes. Además, como sabemos, el mosquito tigre puede transmitir enfermedades como el dengue, el zika o el chikungunya. Actualmente no tenemos casos autóctonos de estas enfermedades, pero podrían llegar a producirse si una persona infectada llega a Galicia, es picada por un mosquito tigre y posteriormente ese mosquito pica a otra persona. En ese caso podría transmitirle el virus.

—¿Qué especies de mosquitos tenemos actualmente en Galicia?

Principalmente tenemos el mosquito común y el mosquito tigre, Aedes albopictus. En algún caso también se detectó Aedes japonicus, otra especie del mismo género, pero su presencia fue muy baja, prácticamente anecdótica.