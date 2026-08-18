Sablazo a viajeros vigueses: aerolíneas cobran suplementos de 70 euros por la subida del combustible

Irse de vacaciones se ha convertido en una opción imposible para muchos vigueses los dos últimos años. El aumento del precio de los alojamientos y de los vuelos ha llevado a numerosos viajeros habituales a buscar alternativas para este verano. Pero los que han decidido rascarse el bolsillo para poder viajar en la última quincena de agosto y en septiembre se están encontrando con una sorpresa desagradable. En los últimos días, han recibido notificaciones de su agencia o directamente de la aerolínea informando de un suplemento obligatorio que deben pagar si no quieren quedarse en tierra. El motivo, alegan, es el aumento del precio del combustible derivado de la inestabilidad en Oriente Medio, especialmente la caótica situación en el Estrecho de Ormuz por la guerra entre Irán y Estados Unidos.

«Queremos transmitirle que esta medida es ajena a nuestra voluntad y responde a factores externos del mercado», explican desde una conocida agencia de viajes online en uno de los correos destinados al cliente en el que le informan de ese pago extra pese a que en teoría había ya abonado la totalidad del viaje en el momento de la reserva. En este caso, deja claro que ha sido la aerolínea la que aplica ese suplemento, «que deberá abonarse aunque su viaje haya sido ya pagado».

«No me parece normal que a falta de pocas semanas de irnos a Egipto, con todo ya pagado, nos digan que tenemos que abonar 70 euros por persona por el encarecimiento del combustible. Casualmente es el mismo suplemento que se le cobró a una compañera de trabajo que hizo el mismo viaje hace unos dos meses», explica Ana Araujo, vecina de Vigo que se va con su marido en septiembre a Egipto con la aerolínea Air Cairo, aunque el circuito ha sido contratado a través de la agencia de viajes online Destinia.

Lo cierto es que estas prácticas de las compañías aéreas, al menos en España, están amparadas por la ley. El Real Decreto 1/2027 de Defensa de los Consumidores y Usuarios recoge que una de las causas por las que se puede incrementar el precio de los viaje es aquella derivada del aumento coste del combustible o de otras fuentes de energía, siempre eso sí que se notifique con la suficiente antelación y de forma clara al cliente.

Reclamaciones

Desde la OCU, sin embargo, entienden que «una aerolínea no debería escudarse sin más en la subida del combustible para cancelar un vuelo o imponer un suplemento sorpresa». «Si cancelan un vuelo por este motivo, los pasajeros mantienen sus derechos de reembolso, transporte alternativo, asistencia y, en muchos casos, compensación; y en los viajes combinados solo cabe revisar el precio si se cumplen requisitos muy estrictos», añaden. Precisamente, las organizaciones de consumidores están recibiendo numerosas reclamaciones derivadas del cobro de suplementos por parte de las aerolíneas. En muchos casos, al alterarse directamente el contrato formalizado en el momento de la reserva, muchos viajeros deciden cancelar el viaje y reclaman el reembolso total, con respuestas dispares por parte de las agencias de viajes y las compañía aéreas.

El pasado mes de junio, sin ir más lejos, la OCU exigió a Volotea la devolución completa de los sobrecostes cobrados a los pasajeros por el encarecimiento del combustible. Un suplemento que por aquel entonces era de 14 euros, muy lejos de los setenta que varias aerolíneas están cobrando ahora.