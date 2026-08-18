La Policía de Vigo, en alerta por los robos en verano: detienen a dos chicas que portaban herramientas a las puertas de un edificio

«La presencia de las ahora detenidas coincidió con un aumento de este tipo de hechos delictivos». Esta frase la pronunció, no sin error, la Policía Nacional de Vigo cuando hace justo un mes, el pasado 18 de julio, arrestaba a tres mujeres que se dedicaban a entrar en viviendas de la ciudad para robar. Fueron localizadas dentro de un edificio de la calle Conde de Torrecedeira con dinero, joyas e instrumentos para la apertura de puertas que llevaban ocultos en su ropa interior.

Un episodio similar ha vuelto a suceder, ahora en calle Brasil. Los agentes detuvieron en la tarde de este pasado domingo a dos chicas, también de nacionalidad croata, en el exterior del portal de un inmueble portando algún tipo de objeto o herramienta que, atendiendo a los hechos, hizo sospechar a la policía que podría integrar una banda dedicada los robos en viviendas. Al proceder a su identificación, observaron que las dos jóvenes tenían varias requisitorias de juzgados de Málaga y Córdoba, por lo que procedieron a su detención.

En la mañana de este martes, pasaron a disposición de la plaza n.º 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo, en funciones de guardia, que declaró su libertad provisional mientras se continúan investigando los hechos. Fuentes judiciales explicaron que las pruebas presentadas contra ellas eran «insuficientes» para decretar alguna medida más gravosa para ellas, independientemente de las pesquisas posteriores de la investigación o su presunta participación en algún otro hecho delictivo en la ciudad.

Declaración

Fuentes próximas al caso explicaron que las dos jóvenes negaron participar o intentar atraco alguno, y que la tenencia, «sin uso», de cualquiera de los objetos que portaban no evidenciaría la comisión de «delito alguno».

Con todo, esta intervención pone sobre la mesa la vigilancia que la Policía Nacional está desplegando este verano ante los robos en viviendas. Ya a mediados de julio, los agentes dieron cuenta de las tres mujeres croatas detenidas por delitos de robo y hurto en domicilio que estaban siendo investigados en la ciudad, además de pertenencia a grupo criminal organizado.

«Hurtos cariñosos» o «tocomocho»

Los agentes también recibieron denuncias por más bandas itinerantes este verano, tanto de las especializadas en los asaltos en viviendas como otras que se lucran con otro tipo de ilícitos. En este pasado mes de julio se han detectado en la ciudad varios de los conocidos como «hurtos o abrazos cariñosos», en los que los ladrones se acercan a personas vulnerables o de edad avanzada y, tras establecer contacto con ellas con cualquier tipo de excusa, acaban sustrayéndoles joyas de oro, relojes y hasta carteras para después huir y desaparecer. También se han recibido varias denuncias de un clásico timo igualmente obra de delincuentes que se mueven por toda España: el del «tocomocho».

Los «hurtos amorosos» son frecuentes y precisamente este lunes un comunicado policial informaba de la desarticulación de un grupo criminal en Zamora, un operativo que se saldó con cinco detenidos y la incautación de joyas valoradas en más de 40.000 euros. En Vigo, mientras, la investigación está en marcha tras una serie de sustracciones ocurridas a principios de mes. Hubo al menos cuatro casos en apenas dos días.