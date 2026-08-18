Entrevista | Fillas de Cassandra Dueto musical vigués formado por María SOA e Sara Faro
«Este momento é unha cousa que estivo no imaxinario de Fillas desde que naceu»
«Oxalá unha segunda vez, pero con todas as horas posibles para facer aquí o que queiramos»
Fillas de Cassandra debutou este domingo na última canción de Castrelos, dentro do festival FNAC Live Vigo. O dueto vigués formado por Sara Faro e María Soa declaraba que subirse ao escenario do emblemático auditorio da cidade olívica era o «soño» da súa vida. Minutos antes de cumprilo, as artistas falaron con FARO sobre o que significaba este concerto para elas e cal eran as súas sensacións.
Que significa para vostedes actuar por primeira vez en Castrelos?
Sara Faro: Imaxínate, é un soño vital.
María Soa: Ademais, estamos aquí ao lado do parque que nos viu crecer, no que xogamos tantas veces e onde estivemos escoitando tantos concertos e, de repente, hoxe tocamos.
Imaxináronse algunha vez este momento?
S: Si. A verdade que este momento é unha cousa que estivo no imaxinario de Fillas desde que naceu e que hoxe se volve tanxíbel.
M: Dende logo que si.
O concerto vai estar adicado ao meu pai, que xa non está. Vai ser moi especial
María, vostede comentaba que dende nena viña a Castrelos coa súa familia e amizades. Que lembranzas gardan deste emblemático auditorio de Vigo?
M: Eu lembro estar coas miñas amigas agardando na fila para ver dende OT1 ata Juanes e grupos mais de agora, a todos. Daba igual o grupo, en realidade era vir a Castrelos coa túa familia e coas túas amigas para disfrutar do espazo e da túa cidade.
S: Era como o check de que estabamos en verán e de que era o momento da música.
Como foi preparar este concerto tan sinalado?
M: Temos muitos concertos e sabiamos que este era mui especial, aínda que a Tertulia de por si xa é moi especial. Levamos un par de semanas a tope para preparar esto.
Como se sentiron na proba de son?
S: Foi dificil ata o ultimo momento.
M: Ata hai cinco minutos aínda cambiamos algunha cousa. Queres que estean todas as cancións, así que oxalá unha segunda vez, pero con todas as horas posibles para facer aquí o que queiramos.
Acabaremos de asimilalo de todo unha vez baixemos e digamos: «aconteceu, agora si»
Está acontecendo todo a gran velocidade.
M: Estamos moi apuradas. A min non me deu tempo nin de saludar a Sara case.
S: Real, chegaches e eu: «María, monta o bombo!».
M: Ao final hoxe somos tres grupos. É unha pasada poder compartir con Eladio e The Rapants, pero claro, eso fai que vaiamos a toda pastilla.
Os seus familiares e amigos van estar aquí para acompañarvos nesta data tan especial. A piques de saír ao escenario, que sensacións teñen?
S: Estamos moi emocionadas de que poidan estar aqui con nós compartindo este momento.
M: Si, ver a todas as amigas que sabemos que van a estar, as avoas, a nai... Non podían faltar. Vai estar adicado ao meu pai, que xa non está. Vai ser moi especial porque van estar dalgún xeito todas.
Están nerviosas?
M: Eu na hora da siesta palpitaba, pero despois xa estás aquí e dis «vamos para diante».
S: Si, sobre todo despois de comer, pero xa está controlado.
Xa asimilaron que van actuar hoxe en Castrelos?
S: Eres consciente unha vez que estás facendo a proba, pero acabaremos de asimilalo de todo unha vez baixemos e digamos: «aconteceu, agora si».
Cal é o momento que esperan con máis ansia?
S: Eu creo que a saída, en canto comece o concerto.
M: Eu creo que o final. É ese momento como agridoce de que se está rematando, pero xa estás como na casa enriba do escenario. Apetéceme moito.
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