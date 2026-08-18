El mercado de arte Mona regresa este miércoles a Vigo: más de 40 expositores en cuatro días

El Centro Comercial Gran Vía de Vigo acoge desde este miércoles hasta el sábado la undécima edición del mercado de arte y creatividad Mona, en el que participarán más de 40 creadores repartidos en los cuatro días del evento. Se celebra de 11.30 a 14.30 horas y de 16.30 a 20.30 horas en la planta cero, junto al acceso de la calle Miradoiro.

Los participantes en el Mona, que contará con más de 10 expositores por jornada, ofrecerán ilustraciones, acuarela, pintura acrílica y al óleo, dibujo realista, arte digital, manga, cómic, cerámica, joyería y bisutería artesanal, artesanía en madera, piezas de macramé, textil, papelería y diseño gráfico, prints, láminas y pósteres, stickers, creaciones en 3D pintadas a mano, piezas upcycling y velas artesanales.

La directora del mercado Mona, la ilustradora y diseñadora gráfica Larissa Lyra, también impulsora del Vintax Market, asegura que este mercado «nació para que la creación se cruce contigo sin avisar». «El arte no tiene por qué esperar a que lo busques; también aparece en la rutina. Un centro comercial es un lugar por el que pasan miles de personas cada día; es un espacio cotidiano donde una ilustración, una pieza de cerámica o una pintura pueden sorprender a alguien que simplemente había salido de casa para dar un paseo», explica.

La organización celebra la gran acogida que ha tenido la undécima edición del Mona, en la que se anotaron 65 personas en los tres días y medio en los que estuvo abierto el formulario de inscripción. «Animamos a la gente a venir al mercado para conocer en persona el talento local de tantos profesionales», continúa.

Las ediciones primera, segunda, cuarta, quinta, séptima, octava y décima se celebraron en el Centro Comercial Gran Vía, un espacio icónico y concurrido, elegido estratégicamente para acercar el talento artístico local a un público diverso y amplio. La tercera edición se desarrolló en La Contenedora y la sexta y la novena, en la terraza de A Póla.

En el Mona, cuya imagen representativa es el cuerpo de la Mona Lisa con una cabeza de gaviota, especie característica de la costa olívica, vecinos y visitantes podrán apreciar la calidad de los artículos que llevarán los artistas y hablar con ellos para resolver dudas o informarse sobre las técnicas de elaboración y retos en sus procesos.

En la cuenta de Instagram del mercado, @mona_mercadoarte, se puede profundizar en el estilo de cada uno de los artistas o colectivos que formarán parte del evento, descubrir algunas de las creaciones que expondrán en el Mona, conocer qué día acudirán al Centro Comercial Gran Vía o disfrutar de imágenes y vídeos de las 10 ediciones anteriores.