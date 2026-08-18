Genética de resistencia: tres de cada diez empresas gallegas de más de 50 años son del área de Vigo

La compañía pesquera Vieirasa es la más antigua de Galicia. Aunque sus orígenes se remontan a la década de los ochenta del siglo XIX, Sociedad Anónima Eduardo Vieira (SAEV) fue formalmente constituida en el año 1953. Lo mismo sucede con las conserveras Hijos de Carlos Albo y Palacio de Oriente o los astilleros Construcciones Navales Paulino Freire y Cardama: rebasan todas los cien años de trayectoria, aunque sus grupos empresariales fueron conformándose después, de ahí que no conste en el área de Vigo en el Registro Mercantil ninguna compañía anterior a 1912. Con todo, casi el 30% de las empresas de mayor arraigo de la comunidad —aquellas que este año cumplen, como poco, los 50 años— están en las comarcas viguesa, O Morrazo y Condado. Son 110, de las 408 que se contabilizan a nivel autonómico, de acuerdo a los registros del Informe Ardán de Zona Franca.

Este selecto grupo de empresas rebasan una facturación anual de 3.000 millones de euros a nivel individual, teniendo en cuenta que el Ardán desagrega sociedades por NIF y no incluye los grupos consolidados. De ser así, por ejemplo, Nueva Pescanova aportaría por sí sola algo más de 1.000 millones de euros, pero la multinacional fue creada en 2015 —tras el concurso de acreedores— y heredó todo el negocio de Pescanova SA, del año 1960. Lo mismo sucede con la factoría de Stellantis Vigo: la fábrica se asentó en la ciudad en 1958 pero a nivel mercantil depende de un NIF constituido en 1995, con sus más de 16.000 millones de euros de facturación. Aún con esta salvaguarda, las 110 elegidas dan empleo por sí solas a 9.650 personas.

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En esta nómina de resilientes —entre ellas FARO DE VIGO, editado por primera vez en 1853— hay actividades de todos los sectores, aunque destacan el conservero —cuna de la transformación industrial de astilleros o la pesca extractiva—, el naval, el pesquero, el editorial o la logística. La más antigua en este listado es Tranvías Eléctricos de Vigo (1912), por delante de Justo López Valcárcel (Conservas Valcárcel, 1919), Automóviles de Tuy (ahora en Galisur, de 1928), Babé y Cía (1929), Francisco Cardama (1932) o la consignataria Alonso y Fábregas (1934). El ranking es un enorme abanico de grupos de referencia nacional e incluso internacional: Frigoríficos de Vigo (Frivigo), Conservas Antonio Alonso, Conservas Cerqueira, Pesquerías Alonso (Grupo Rampesca), Editorial Galaxia, Joaquín Davila y Cía (Grupo Davila), Hotel Bahía de Vigo, Pescapuerta, Remolcadores Nosa Terra (Remolcanosa) o Frigoríficos de Galicia (Frigalsa). Ya no constan, por extinción, las también centenarias Hijos de J. Barreras y Factorías Vulcano.