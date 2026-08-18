Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sablazo viajerosCelta FortunaFillas de CassandraBorji FernándezEmpleoEmpresas antiguasNiño lobo
instagramlinkedin

Mejoras

La Diputación abona 781.000 euros a Vigo por las obras de Clara Campoamor

El organismo provincial asegura que ya ha pagado todas las certificaciones remitidas por el Concello, aunque reclama nuevas facturas de una actuación recibida hace meses

Luisa Sánchez, en una visita reciente a Clara Campoamor.

Luisa Sánchez, en una visita reciente a Clara Campoamor. / FdV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. V.

La Diputación de Pontevedra ha transferido al Concello de Vigo 781.054 euros correspondientes a las obras de mejora ejecutadas en la Estrada Clara Campoamor. Los servicios técnicos provinciales han dado el visto bueno al pago de las certificaciones remitidas por el Ayuntamiento, con lo que el organismo provincial asegura haber abonado ya la totalidad de la documentación presentada hasta ahora.

La actuación cuenta con una aportación de la Diputación de 1,13 millones de euros, equivalente al 86% de la inversión. Sin embargo, el organismo provincial señala que el Concello todavía tiene pendiente de remitir nuevas certificaciones pese a que las obras fueron recibidas hace meses.

La vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, ha cuestionado además el ritmo de justificación de las actuaciones y asegura que desde el pasado 26 de mayo el Gobierno local no ha presentado ante el organismo provincial ninguna certificación correspondiente a una obra ya terminada, en servicio e inaugurada.

Propuesta para completar la carretera

Sánchez mantiene sobre la mesa la propuesta para que Diputación y Concello cofinancien la remodelación del resto de tramos de la Estrada Clara Campoamor mediante los convenios bilaterales que suscriben periódicamente ambas administraciones.

El objetivo sería extender la mejora de este vial municipal entre Castrelos y el campus universitario, una carretera con un elevado volumen de tráfico diario al conectar con la Universidade de Vigo, el Parque Tecnolóxico e Loxístico, el Hospital Álvaro Cunqueiro y los núcleos de Beade y Valladares, además del centro de la ciudad.

La vicepresidenta defiende que la actuación permitiría adaptar el conjunto de la carretera a las necesidades de los miles de usuarios que la utilizan cada día.

7,5 millones pendientes de ejecutar

La Diputación recuerda además que sus presupuestos reservan otros 7,5 millones de euros para inversiones en Vigo, fondos que, según el organismo provincial, están a disposición del Concello y pendientes del visto bueno del Gobierno local.

Desde que Luisa Sánchez ocupa la Vicepresidencia, la Diputación cifra en 47 millones de euros el volumen de inversiones comprometidas en Vigo y asegura haber puesto en marcha once actuaciones de envergadura tanto en el centro urbano como en las parroquias.

Noticias relacionadas

A estas intervenciones suma otras propuestas planteadas para la ciudad, entre ellas la construcción de un campo de béisbol y la reforma del auditorio del centro vecinal de Beade, de las instalaciones del Club de Remo Virxe da Guía y del pabellón deportivo de Cabral.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Portugal perfila los 12 trenes con los que unirá con Alta Velocidad Lisboa, Oporto y Galicia: más de 500 plazas en dos clases y sin cafetería
  2. La Policía Local de Vigo rescata a una joven arrastrada por la corriente unos 50 metros en la desembocadura del Lagares
  3. La secuela más desconocida del fentanilo llega a los hospitales vigueses
  4. Así afecta la presencia de E. coli en las playas de Vigo: esto es lo que pasa si te bañas
  5. Qué supermercados, tiendas y centros comerciales abren en Vigo este 15 de agosto: todos los horarios
  6. De una valla de ocho metros al «sí, quiero»: Patricia y Rubén ya son marido y mujer
  7. Tres centenarios al mes pasan por los quirófanos del Chuvi, nueve veces más que hace una década
  8. Ni una alerta roja por calor frena la devoción a San Roque: más de 16.000 personas disfrutan de la fiesta patronal

La Diputación abona 781.000 euros a Vigo por las obras de Clara Campoamor

La Diputación abona 781.000 euros a Vigo por las obras de Clara Campoamor

El mercado de arte Mona regresa este miércoles a Vigo: más de 40 expositores en cuatro días

Las urgencias escalan en verano: el aumento de visitantes, fugados de Povisa y el envejecimiento elevan la demanda en Vigo

Soledad García, escritora e ilustradora: «Cada vez que gaño un premio literario, invirto no seguinte libro»

Los conciertos de Castrelos se despiden: este fue su coste total (y lo que «recuperó» el Concello con entradas)

Los conciertos de Castrelos se despiden: este fue su coste total (y lo que «recuperó» el Concello con entradas)

La Policía de Vigo, en alerta por los robos en verano: detienen a dos chicas que portaban herramientas a las puertas de un edificio

Vigo ya ha colocado cuatro de los 16 tramos de la cubierta de la nueva grada de Gol de Balaídos

Vigo ya ha colocado cuatro de los 16 tramos de la cubierta de la nueva grada de Gol de Balaídos

El Concello de Vigo asume casi un millar de desbroces de fincas ante la falta de actuación de los propietarios

El Concello de Vigo asume casi un millar de desbroces de fincas ante la falta de actuación de los propietarios
Tracking Pixel Contents