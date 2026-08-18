La Diputación abona 781.000 euros a Vigo por las obras de Clara Campoamor

La Diputación de Pontevedra ha transferido al Concello de Vigo 781.054 euros correspondientes a las obras de mejora ejecutadas en la Estrada Clara Campoamor. Los servicios técnicos provinciales han dado el visto bueno al pago de las certificaciones remitidas por el Ayuntamiento, con lo que el organismo provincial asegura haber abonado ya la totalidad de la documentación presentada hasta ahora.

La actuación cuenta con una aportación de la Diputación de 1,13 millones de euros, equivalente al 86% de la inversión. Sin embargo, el organismo provincial señala que el Concello todavía tiene pendiente de remitir nuevas certificaciones pese a que las obras fueron recibidas hace meses.

La vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, ha cuestionado además el ritmo de justificación de las actuaciones y asegura que desde el pasado 26 de mayo el Gobierno local no ha presentado ante el organismo provincial ninguna certificación correspondiente a una obra ya terminada, en servicio e inaugurada.

Propuesta para completar la carretera

Sánchez mantiene sobre la mesa la propuesta para que Diputación y Concello cofinancien la remodelación del resto de tramos de la Estrada Clara Campoamor mediante los convenios bilaterales que suscriben periódicamente ambas administraciones.

El objetivo sería extender la mejora de este vial municipal entre Castrelos y el campus universitario, una carretera con un elevado volumen de tráfico diario al conectar con la Universidade de Vigo, el Parque Tecnolóxico e Loxístico, el Hospital Álvaro Cunqueiro y los núcleos de Beade y Valladares, además del centro de la ciudad.

La vicepresidenta defiende que la actuación permitiría adaptar el conjunto de la carretera a las necesidades de los miles de usuarios que la utilizan cada día.

7,5 millones pendientes de ejecutar

La Diputación recuerda además que sus presupuestos reservan otros 7,5 millones de euros para inversiones en Vigo, fondos que, según el organismo provincial, están a disposición del Concello y pendientes del visto bueno del Gobierno local.

Desde que Luisa Sánchez ocupa la Vicepresidencia, la Diputación cifra en 47 millones de euros el volumen de inversiones comprometidas en Vigo y asegura haber puesto en marcha once actuaciones de envergadura tanto en el centro urbano como en las parroquias.

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A estas intervenciones suma otras propuestas planteadas para la ciudad, entre ellas la construcción de un campo de béisbol y la reforma del auditorio del centro vecinal de Beade, de las instalaciones del Club de Remo Virxe da Guía y del pabellón deportivo de Cabral.