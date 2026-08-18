Los conciertos de Castrelos se despiden: este fue su coste total (y lo que «recuperó» el Concello con entradas)

«Gracias, 2026 A tempada rematou. Vémonos en 2027 con máis festas». Con este lema saluda (o despide) la página web de venta de entradas del Concello el «Vigo en Festas» después de que la música se apagase en la medianoche del domingo 16 al lunes 17 de agosto.

El innovador formato de festival del FNAC Live, con la escuadra gallega formada por la DJ Bea Fernandes, Eladio y los Seres Queridos, Fillas de Cassandra y The Rapants, supuso la última de una quincena de noches de música y cultura al aire libre. En un espacio natural privilegiado, con acceso libre y gratuito para la inmensa mayoría de eventos; vigueses, vecinos de toda Galicia y turistas disfrutaron de una programación que los datos de asistencia avalan. Pero, ¿cuánto cuesta toda la fiesta?.

La inversión acometida por el Concello de Vigo roza los 3 millones de euros para un mes y medio de celebraciones. Las cifras son similares a las de las luces de Navidad, aunque en ese caso se incluyen los montajes de adornos que se prolongan de verano a invierno. El grueso de la inversión (2.595.550 euros) fue para las nueve actuaciones musicales con artistas gallegos, españoles e internacionales. Sin embargo, el importe de cada uno de ellos se disparó de forma notable por un cambio en su tramitación.

La Concellería de Festas ha incluido en las licitaciones de estos contratos el coste de la producción técnica o el cátering además del propio caché de cada artista. Por ejemplo, en los 474.450 euros que costó Deep Purple, un 20% del total se dedica a esos aspectos relativos al montaje, sonido, iluminación o venta de entradas. Anteriormente se destinaban algo más de 600.000 euros a englobarlos en un único contrato que la programación entera.

Jose Antepazo

El importe puede oscilar entre los 21.780 para la Coral Casablanca y 32.670 del festival de este domingo a los casi 100.000 de Chayanne. El artista puertorriqueño se cuela así en el podio de los conciertos más caros de la historia de Castrelos, con un coste de 705.000 euros que queda solo por detrás del festival de DJs con David Guetta en 2023 y Aitana en 2024.

Las confirmaciones para el Auditorio se realizan a través de contratos «negociados sin publicidad», cuyo proceso es directamente con las productoras y sin pujas públicas. Esta modalidad, utilizada por Santiago para captar aerolíneas, oficializa a unas semanas del concierto los nombres que Abel Caballero anuncia a lo largo de la primavera.

Entre los costes de este año sobresalen los 380.000 euros (cada uno) que costaron Viva Suecia y The Corrs. En importes más habituales a años anteriores se encuentran Iván Ferreiro (180.000 euros), Abraham Mateo (177.650) o Molotov (145.500 euros). Los más económicos fueron los del producto local, con 114.950 para el certamen de grupos gallegos y 38.500 para la Coral Casablanca.

Parte de esta inversión se recuperó, aunque no es la intención al tratarse de un espectáculo público, a través de la venta de entradas. Aunque para el último suspense no se colgó el letrero de 'sold out' hasta unas horas antes, todos los conciertos agotaron las 5.000 reservas para la platea. Con precios entre los 10 y 15 euros (estos solamente para los cuatro de mayor caché) se estima un retorno de medio millón de euros para las arcas públicas, alrededor del 17% del coste total.

Las óperas rozan los 200.000 euros

Completan esa quincena de noches en Castrelos durante este verano los espectáculos infantiles y operísticos; aunque su coste es casi residual en comparación a los otros. Las actuaciones destinadas a toda la familia no llegaron a 60.000 euros entre El Pollo Pepe (20.742) el Payaso Tallarín (19.700) y El traje nuevo del emperador (16.711) que hicieron las delicias de mayores y pequeños.

Ópera Nabucco en Castrelos. / Pedro Mina

Mayor inversión requirieron, dado el montaje y nivel de sus componentes, las óperas. Nabucco requirió 80.400 euros, que se suman a 'Carmen' (56.030) y las Noites de Zarzuela (57.270). Así, por el importe de un concierto musical «al uso» se logró incorporar tres propuestas de otro estilo menos habitual en los veranos gallegos.

Por último se podría añadir una fracción del contrato del Punto Lila del Concello que ofrece apoyo y asistencia en materia de igualdad de género. Este servicio fue adjudicado por 58.523 euros por un periodo de dos años, centrando en Castrelos y la Navidad de Vigo su actividad.

Todo apunta que el próximo año este presupuesto crecerá al haber elecciones municipales en mayo. Mientras tanto, el público ya sueña con varios nombres para ello.