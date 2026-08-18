El Concello de Vigo asume casi un millar de desbroces de fincas ante la falta de actuación de los propietarios

El Concello de Vigo ha tenido que actuar de forma subsidiaria este año en 985 parcelas cuyos propietarios no realizaron los trabajos de desbroce, según los datos facilitados por el alcalde, Abel Caballero. La cifra se reparte entre 547 actuaciones en fajas secundarias y otras 438 en parcelas situadas en suelo urbano.

Caballero destacó el volumen de intervenciones realizadas por el Ayuntamiento ante la falta de actuación de los titulares de los terrenos. Se trata de trabajos dirigidos a mantener despejadas las parcelas y reducir la acumulación de vegetación, especialmente relevante en los meses de mayor riesgo de incendios.

A estas actuaciones se suma la gestión de los restos vegetales generados por los trabajos de mantenimiento. La última Xunta de Goberno Local aprobó la contratación de un servicio específico para la recogida selectiva, transporte y valorización de los residuos vegetales del monte del Castro, con una dotación de 20.000 euros para este año, 2027 y comienzos de 2028.

El alcalde señaló que el Castro genera una «ingente cantidad» de restos como consecuencia de las labores de conservación y mantenimiento del monte, que serán trasladados para su posterior valorización.

En conjunto, el Gobierno local pone el foco en el volumen de trabajos que está asumiendo directamente el Ayuntamiento cuando los propietarios de las parcelas no cumplen con su obligación de mantenerlas en condiciones adecuadas.