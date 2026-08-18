El BNG pide a Caballero congelar todos los impuestos y tasas de Vigo en 2027

El BNG de Vigo reclama al gobierno de Abel Caballero que congele todos los impuestos y tasas municipales en 2027 y descarte una nueva subida generalizada como las aplicadas en los últimos ejercicios. Los nacionalistas justifican su petición por el encarecimiento del coste de la vida y por la situación financiera del Concello, que, según sus cálculos, dejó 150 millones de euros sin gastar el pasado año.

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, avanzó este martes que trasladará formalmente esta propuesta al alcalde y defendió que el próximo diseño fiscal del Concello debería aliviar especialmente la carga sobre los hogares con menos recursos.

“Es momento de aplicar medidas para reducir la presión de aquellas familias y hogares que tienen menos ingresos, haciendo que quien menos tiene menos pague”, sostuvo Igrexas. Para ello, el Bloque plantea introducir nuevas exenciones y bonificaciones vinculadas a los niveles de renta, de manera que el esfuerzo tributario no sea igual para todas las familias.

La formación enmarca la petición en el actual escenario de subida de precios y sostiene que el encarecimiento de productos básicos y suministros está reduciendo el poder adquisitivo de numerosos hogares vigueses.

El BNG cuestiona otra subida en 2027

Igrexas considera “injustificada” una nueva actualización al alza de los tributos municipales el próximo año y contrapone las dificultades económicas de las familias con la capacidad financiera del Concello.

El BNG pone el foco, en concreto, en la ejecución presupuestaria. Según los datos aportados por la formación, el gobierno municipal dejó sin gastar alrededor de 150 millones de euros en 2025 y los nacionalistas sostienen que el volumen de fondos sin ejecutar podría volver a ser elevado este ejercicio.

“No tiene sentido que los impuestos contribuyan a hacer todavía más difícil la vida de los vecinos”, afirmó Igrexas, que reprochó al ejecutivo local que en los últimos años hayan quedado “cientos de millones” pendientes de transformar en servicios, inversiones o equipamientos para la ciudad.

El portavoz nacionalista aprovechó además para criticar las retribuciones del equipo de gobierno y contrapuso el salario del alcalde, que cifró en más de 75.000 euros anuales, y el de miembros del ejecutivo municipal, por encima de los 65.000, con la situación de las familias con menor capacidad económica. “En la inmensa mayoría de los hogares cada euro cuenta”, concluyó.

La propuesta del BNG abre así el debate sobre las ordenanzas fiscales de 2027, que determinarán cuánto pagarán los vigueses el próximo año por impuestos y servicios municipales.