El Ambience, con 1.400 pasajeros británicos, realiza su quinta escala del año en el puerto de Vigo

El renovado crucero británico Ambience regresó este martes a Vigo tras cubrir las 809 millas náuticas (unos 1.500 kms.) que lo separaban del puerto londinense de Tilbury, completando la quinta de las seis escalas que tiene programadas este año en el puerto vigués. A bordo viajan alrededor de 1.400 pasajeros británicos que disfrutan de un viaje de trece noches, en el que tras abandonar Vigo completará con atraques en Cádiz, Ceuta, Málaga, Gibraltar y Leixoes.

El Ambience es un crucero construido en Italia en 1991 para la naviera Princess Cruises que lo bautizó Regal Princess y destinó a los mercados estadounidense y australiano. Seguidamente lo basó en Europa, haciendo escala en Vigo en una única ocasión en mayo de 2003.

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Desde 2021 pertenece a Ambassador Cruises, que lo renovó devolviéndolo a su hábitat natural tras rebautizarlo Ambience bajo el madrinazgo de la atleta británica Sally Gunnell, campeona olímpica en Barcelona 92. El Ambience regresará a Vigo el 31 de diciembre para cerrar la programación de 2026. Este jueves nos visitan el Ventura y el Mein Schiff 6.