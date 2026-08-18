La AECC crea la carrera «Vigo en Marcha contra el Cáncer»

Tras el adiós el pasado otoño de la carrera de «Vigo contra el Cáncer», después de doce años de trabajo y compromiso con la investigación oncológica local, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ocupa el espacio que la prueba deja libre en el calendario vigués y crea «Vigo en Marcha contra el Cáncer», que celebrará su primera edición el próximo 18 de octubre.

La cita formará parte del circuito municipal de carreras Run Run Vigo y la salida y la llegada estarán ubicadas frente a la sede de la Asociación Española contra el Cáncer en Vigo, en el número 34 de la calle Venezuela. Se han organizado tres modalidades: una carrera y una andaina no competitivas de 5 kilómetros, que salen a las 11.15 horas, y una carrera competitiva para mayores de 15 años, con salida a las 10 horas.

La AECC explica que la recaudación se destinará a financiar los servicios gratuitos que presta a la ciudadanía —atención psicológica, atención social, fisioterapia, atención psicosocial a pacientes avanzados, logopedia, fisioterapia y ejercicio físico oncológico— y a impulsar investigación oncológica.

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Las inscripciones pueden realizarse de forma online en MagmaSports, en la sede de la asociación o en la planta de Deportes de El Corte Inglés. El precio es de 10 euros para los adultos y 8 para los menores en las de 5 kilómetros y sube a 13 euros en la carrera de 10 kilómetros.

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El evento tendrá un límite de 4.700 participantes. El registro se cerrará el 14 de octubre online y el 15 presencialmente. Habrá camiseta a partir de los tres años. Por debajo de esta edad, no es necesaria inscripción. También hay dorsal solidario para quien no pueda participar.