Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sablazo viajerosCelta FortunaFillas de CassandraBorji FernándezEmpleoEmpresas antiguasNiño lobo
instagramlinkedin

La AECC crea la carrera «Vigo en Marcha contra el Cáncer»

La cita se dividirá en una carrera de 10 kilómetros, otra de 5 y una andaina de la misma distancia

Las inscripciones están abiertas y oscilan entre los 13 y los 8 euros

La recaudación se destinará a los servicios de la asociación e investigación oncológica

Andaina del Maúxo, organizada por la AECC

Andaina del Maúxo, organizada por la AECC / Alba Villar

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. V.

Tras el adiós el pasado otoño de la carrera de «Vigo contra el Cáncer», después de doce años de trabajo y compromiso con la investigación oncológica local, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ocupa el espacio que la prueba deja libre en el calendario vigués y crea «Vigo en Marcha contra el Cáncer», que celebrará su primera edición el próximo 18 de octubre.

La cita formará parte del circuito municipal de carreras Run Run Vigo y la salida y la llegada estarán ubicadas frente a la sede de la Asociación Española contra el Cáncer en Vigo, en el número 34 de la calle Venezuela. Se han organizado tres modalidades: una carrera y una andaina no competitivas de 5 kilómetros, que salen a las 11.15 horas, y una carrera competitiva para mayores de 15 años, con salida a las 10 horas.

La AECC explica que la recaudación se destinará a financiar los servicios gratuitos que presta a la ciudadanía —atención psicológica, atención social, fisioterapia, atención psicosocial a pacientes avanzados, logopedia, fisioterapia y ejercicio físico oncológico— y a impulsar investigación oncológica.

Apúntate

Las inscripciones pueden realizarse de forma online en MagmaSports, en la sede de la asociación o en la planta de Deportes de El Corte Inglés. El precio es de 10 euros para los adultos y 8 para los menores en las de 5 kilómetros y sube a 13 euros en la carrera de 10 kilómetros.

Noticias relacionadas

El evento tendrá un límite de 4.700 participantes. El registro se cerrará el 14 de octubre online y el 15 presencialmente. Habrá camiseta a partir de los tres años. Por debajo de esta edad, no es necesaria inscripción. También hay dorsal solidario para quien no pueda participar.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Portugal perfila los 12 trenes con los que unirá con Alta Velocidad Lisboa, Oporto y Galicia: más de 500 plazas en dos clases y sin cafetería
  2. La Policía Local de Vigo rescata a una joven arrastrada por la corriente unos 50 metros en la desembocadura del Lagares
  3. La secuela más desconocida del fentanilo llega a los hospitales vigueses
  4. Así afecta la presencia de E. coli en las playas de Vigo: esto es lo que pasa si te bañas
  5. Qué supermercados, tiendas y centros comerciales abren en Vigo este 15 de agosto: todos los horarios
  6. De una valla de ocho metros al «sí, quiero»: Patricia y Rubén ya son marido y mujer
  7. Tres centenarios al mes pasan por los quirófanos del Chuvi, nueve veces más que hace una década
  8. Ni una alerta roja por calor frena la devoción a San Roque: más de 16.000 personas disfrutan de la fiesta patronal

La AECC crea la carrera «Vigo en Marcha contra el Cáncer»

Puente confirma que Renfe se prepara para operar la alta velocidad que unirá Vigo y Portugal

Puente confirma que Renfe se prepara para operar la alta velocidad que unirá Vigo y Portugal

El Ambience, con 1.400 pasajeros británicos, realiza su quinta escala del año en Vigo

El Ambience, con 1.400 pasajeros británicos, realiza su quinta escala del año en Vigo

DIRECTO | Evolución de los incendios, sequía y olas de calor en Galicia

DIRECTO | Evolución de los incendios, sequía y olas de calor en Galicia

De soñalo, a ensaialo e celebralo: a «tarde máxica» de Fillas de Cassandra en Castrelos desde dentro

De soñalo, a ensaialo e celebralo: a «tarde máxica» de Fillas de Cassandra en Castrelos desde dentro

Fillas de Cassandra: «Este momento é unha cousa que estivo no imaxinario de Fillas desde que naceu»

Fillas de Cassandra: «Este momento é unha cousa que estivo no imaxinario de Fillas desde que naceu»

Genética de resistencia: tres de cada diez empresas gallegas de más de 50 años son del área de Vigo

Genética de resistencia: tres de cada diez empresas gallegas de más de 50 años son del área de Vigo

Silvia Suárez, jefa de servicio de Saúde Ambiental: «Si empezase a llover, podríamos tener un aumento importante de mosquito tigre»

Tracking Pixel Contents