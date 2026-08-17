Vigo adjudica por 1,4 millones la gestión de la escuela infantil de Teis y anuncia obras para acabar con las filtraciones

El Concello de Vigo ha adjudicado la gestión de la escuela infantil municipal de Teis por un importe de 1,4 millones de euros, según anunció el alcalde, Abel Caballero. El contrato supondrá un desembolso de unos 350.000 euros anuales y permitirá mantener la gratuidad del servicio para las familias usuarias.

La escuela atiende actualmente a 42 menores en horario de 7.30 a 17.00 horas. Caballero destacó que las familias no tienen que asumir ningún coste por la asistencia de sus hijos al centro, incluido el servicio de comedor y otras atenciones específicas.

Además de la adjudicación de la gestión, el Concello prevé ejecutar este año una actuación de 80.000 euros para impermeabilizar la terraza del edificio y solucionar las filtraciones de agua que afectan al centro.

El alcalde recordó que las 438 plazas ofertadas este curso en las escuelas infantiles municipales de Vigo son gratuitas para las familias. «Seguimos haciendo escuelas infantiles gratuitas en Vigo», afirmó Caballero, que contrapuso este modelo al de la Xunta, que, según señaló, cobra por el comedor y otros servicios.

Ayudas de emergencia

Por otro lado, el Concello de Vigo aprobó en la última comisión de ayudas de emergencia un total de 52 prestaciones por un importe conjunto de 19.000 euros, según informó el alcalde, Abel Caballero. De ellas, 26 se destinaron a alimentación, con una cuantía de 9.500 euros, mientras que otras 20 fueron concedidas para el pago de alquileres y alojamientos.