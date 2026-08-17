La Sede Afundación calienta motores con una nueva programación de congresos a partir de septiembre

¿Quién dijo que el turismo es sólo sol y playa? La Sede Afundación de Vigo se prepara para albergar una intensa agenda congresual marcada por la diversidad temática y el alto nivel de sus ponentes. Estos eventos suponen una gran oportunidad para todos aquellos interesados en sectores como la industria espacial, software, emprendimiento, seguridad alimentaria o medicina.

Con encuentros de alcance internacional y una gran oferta de contenidos, la Sede Afundación ya tiene fechas para las siete citas que tendrán lugar entre los meses de septiembre y noviembre de este año 2026.

El pistoletazo de salida lo dará el 79º Congreso Internacional de la SIHDA 2026, desde el 1 hasta el 4 de septiembre. Un evento idóneo para los amantes del derecho antiguo. Bajo el eje central «Las mujeres en el derecho de la Antigüedad», se analizará el impacto jurídico y el papel de la figura femenina en las civilizaciones clásicas.

Tras el primer encuentro, tomará el relevo el VII Congreso de la Sociedad Gallega de Heridas, desde el 10 hasta el 12 de septiembre. Con la consigna «Avanzando en evidencia, transformando cuidados», profesionales sanitarios se reunirán para compartir tratamientos innovadores, investigación clínica y estrategias de prevención.

En tercer lugar y por sexto año consecutivo regresa PulpoCon 2026, desde el 17 al 19 de septiembre. Una cita en la que la arquitectura del software y la gastronomía tradicional son protagonistas. El mes de septiembre lo cerrará el New Space España 2026, que tendrá lugar los días 24 y 25. En su cuarta edición el sector aeroespacial reunirá a a líderes industriales, startups y administraciones públicas y se debatirá sobre seguridad global y sostenibilidad, entre otros temas.

En el mes de octubre será el turno del Congreso Internacional Conxemar- FAO-MAPA 2026, el 5 de ese mismo mes, en el que se tratarán temas con expertos mundiales como los nuevos hábitos de consumo en la insdustria transformadora. El 14 de octubre llegará la décima edición consecutiva del Congreso Empresarial «Acción e Implicación», en el que cinco lideresas de Empresarias de Galicia profundizarán sobre innovación y emprendimiento en Galicia.

Por último, el broche final lo dará la LXXXIV Reunión de la Territorial Gallega de la SEAP-IAP, el 13 de noviembre. Bajo el lema «Una mirada al futuro», más de 300 médicos especialistas, residentes MIR y técnicos compartirán comunicaciones científicas.

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De esta manera, con esta programación y los congresos que se realizaron en el primer semestre del 2026, la Sede Afundación refuerza y consolida su papel como un espacio clave de conocimiento, el diálogo científico, la innovación y el intercambio profesional de ámbito internacional.