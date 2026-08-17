Retenciones en la AP-9 tras una colisión entre dos coches a la altura de Rande

Una colisión por alcance entre dos vehículos ha provocado este lunes, festivo en Vigo, importantes retenciones en la AP-9 a la altura del puente de Rande, en sentido Pontevedra. El siniestro generó retenciones importantes en la autopista.

El accidente se produjo sobre las 11.24 horas, a la altura de la parroquia de Cobres, en el municipio de Vilaboa. Varios particulares alertaron al 112 Galicia de lo ocurrido y señalaron que no había heridos de gravedad. También comunicaron que uno de los vehículos implicados había perdido una rueda tras el impacto.

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Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Pontevedra y personal del servicio de mantenimiento de carreteras para atender la incidencia y trabajar en el restablecimiento de la circulación.