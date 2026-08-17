Sucesos
Retenciones en la AP-9 tras una colisión entre dos coches a la altura de Rande
El accidente tuvo lugar sobre las 11.20 horas en sentido Pontevedra y uno de los vehículos perdió una rueda
Una colisión por alcance entre dos vehículos ha provocado este lunes, festivo en Vigo, importantes retenciones en la AP-9 a la altura del puente de Rande, en sentido Pontevedra. El siniestro generó retenciones importantes en la autopista.
El accidente se produjo sobre las 11.24 horas, a la altura de la parroquia de Cobres, en el municipio de Vilaboa. Varios particulares alertaron al 112 Galicia de lo ocurrido y señalaron que no había heridos de gravedad. También comunicaron que uno de los vehículos implicados había perdido una rueda tras el impacto.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Pontevedra y personal del servicio de mantenimiento de carreteras para atender la incidencia y trabajar en el restablecimiento de la circulación.
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