El mosquito tigre baja drásticamente su incidencia en Vigo por la ausencia de lluvias

El mosquito tigre llegó a Galicia hace relativamente poco, en 2023. Su aparición todavía se está investigando, aunque hay varios posibles sobre la mesa. Pudo haber accedido desde Portugal, aunque no se descarta que fuese por vía marítima o en las ruedas de un coche. Esta información se obtiene a través de pruebas genéticas, pero desde el Servicio de Salud Ambiental indican que el motivo está todavía está en el aire.

Su aspecto es fácilmente distinguible del de tipo común, es negro y tiene una línea blanca muy final que baja desde la cabeza al centro del tórax, además de otras pequeñas franjas en las patas y el abdomen. No es un forastero amable, sino que se debe tener cuidado cuando se confirma su presencia. Normalmente aparece en pequeñas masas de agua: necesitan humedad para poner sus huevos y criar. Es agresivo y pica dejando unas grandes ronchas, pero además puede transmitir el dengue, el zika o la chikungunya. En el presente no hay casos autóctonos, pero no se puede descartar que una persona enferma llegue a Galicia, sea picada por el vector y a continuación este pique a otra persona.

Para controlar su incidencia, la Xunta estableció 33 trampas en la comunidad (sobre todo en las Rías Baixas), pero además se puede consultar el mapa Mosquito Alert, donde los ciudadanos reportan con fotografías su aparición. La Consellería de Sanidad lo recomienda para ayudar a su detección. Si se observa el mapa de este 2026, en lo que va de verano, solo se hallaron dos ejemplares en Vigo, uno en la zona de Castrelos y otro en las inmediaciones de la avenida de Madrid. Sin embargo, el porcentaje para el mismo periodo del año anterior es exponencialmente más alto: se habían detectado 41. Desde Saúde Ambiental indican que podría simplemente responder a que la población esté menos concienciada y, en consecuencia, se utilice menos el mapa. Sin embargo, confirman que en este caso se debe a un verdadero descenso de su población debido a la ausencia de lluvia y las altas temperaturas de este estío.

Desde la Sociedade Galega de Historia Natural explican que «al criar en puntos de agua estancada, si hay mucha sequedad, no van a encontrar su lugar para hacer la puesta». Junio no fue un mes especialmente húmedo: llovió un total de siete días, pero solo se acumularon 14 días por metro cuadrado. En julio de 2026 no llovió ningún día, algo que no ocurría desde 2021 y este agosto solo hubo un día con precipitaciones, aunque más simbólicas que significativas. Fue menos húmedo que 2025, cuando en total se acumularon 32 litros por metro cuadrado, pero con el antecedente de un mayo con acumulados de más de cien litros.