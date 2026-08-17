Montero Ríos ganará nueve viviendas nuevas tras la reforma de un edificio protegido

El Concello ha dado luz verde a la rehabilitación del edificio situado en el número 8 de Montero Ríos, en la esquina con la calle Castelar, promovida por Pontecastelo Inversiones. El inmueble, incluido en el catálogo municipal con grado de protección estructural, será sometido a una reforma valorada en 452.747 euros que respetará sus fachadas y los principales elementos para pasar de tres a nueve viviendas. La licencia autoriza la redistribución interior del inmueble, que mantendrá también el local comercial de la planta baja.

Habrá tres pisos en la primera planta, otros tres en la segunda y dos en la tercera, mientras que la bajocubierta pasará a tener uso residencial. En total, la actuación alcanza 873,40 metros cuadrados construidos. El inmueble conservará su sistema estructural original, formado por forjados y vigas de madera apoyados sobre muros perimetrales de piedra y un pilar metálico central. La intervención también busca mejorar la accesibilidad del edificio con la instalación de un ascensor interior conectado con el núcleo de escaleras.

Se conservarán las puertas de acceso a las viviendas, las carpinterías y las barandillas y pasamanos de la escalera. Las ventanas exteriores de las plantas residenciales serán sustituidas por otras de madera lacada en blanco, idénticas a las originales, mientras que las de la planta baja serán restauradas. La cubierta inclinada actual será sustituida por otra de teja cerámica y la misma pendiente, sin alterar la volumetría del inmueble.

En el nuevo tejado, se instalarán cuatro ventanas inclinadas y se habilitarán dos pequeñas terrazas, de menos de 3,30 metros de longitud, situadas sobre los vuelos cerrados de las plantas inferiores. El proyecto no incorpora una nueva planta, como se contemplaba inicialmente. La obra cuenta con autorización de Patrimonio de la Xunta, que exige, entre otras actuaciones, conservar la estructura original siempre que sea posible y emplear madera en la restauración de las escaleras.

La tramitación de la licencia se inició en diciembre de 2022 y sufrió cambios durante los últimos años. Patrimonio rechazó en noviembre de 2023 la primera propuesta, pero autorizó con condiciones el proyecto reformado en julio de 2025. La Comisión de Seguimiento del PEEC-PEPRI de Bouzas informó después favorablemente de la actuación y, tras incorporar nueva documentación y recibir un informe técnico municipal favorable en julio de 2026, el Concello ha concedido finalmente la licencia. Antes de comenzar las obras, deberá presentarse el proyecto de ejecución completo y el resto de documentación exigida.

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Esta actuación contribuirá a ampliar el parque residencial de la ciudad, que sigue a la espera de los desarrollos más importantes que trae bajo el brazo el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), en vigor desde hace casi un año.