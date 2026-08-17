El Concello cifra en 800.000 euros su apoyo al mantenimiento de los montes de Vigo

El Ayuntamiento de Vigo destina este año cerca de 800.000 euros a la conservación y limpieza de los montes de la ciudad, según aseguró este lunes el alcalde, Abel Caballero, quien reivindicó el papel municipal frente a la Xunta y la Diputación. La principal partida corresponde a los 600.000 euros que el Concello dedica al mantenimiento de los parques forestales. A esta cantidad se suman otros 145.000 euros reservados para que la Mancomunidad de Montes de Vigo pueda contratar trabajadores para labores de desbroce y limpieza de las zonas forestales.

Caballero destacó además que el Ayuntamiento proporciona árboles a la Mancomunidad para las plantaciones que realiza cada año. En conjunto, situó en «prácticamente 800.000 euros» la aportación municipal destinada directamente al cuidado y mantenimiento de los montes.

El alcalde defendió que el Concello es «el más importante apoyo para la limpieza y cuidado del monte» entre las administraciones públicas con presencia en Vigo y reprochó que «ni la Xunta, ni la Diputación» aporten una cantidad similar.

A estas inversiones, Caballero añadió los medios municipales destinados a la prevención y vigilancia de los espacios forestales. Entre ellos citó los drones de vigilancia, la Policía Local del ámbito rural, que patrulla los montes en moto, y los agentes de playas en bicicleta, que también recorren las zonas forestales próximas al litoral.

El alcalde subrayó asimismo que los Bomberos de Vigo permanecen preparados para intervenir ante cualquier emergencia. «Siempre», recalcó, antes de defender que el Concello mantiene una atención «perenne y continua» sobre los montes de la ciudad.