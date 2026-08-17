Castrelos despide sus conciertos de verano a ritmo gallego: Fillas de Cassandra, The Rapants y Eladio y Los Seres Queridos

El auditorio de Castrelos tocó este domingo el último acorde de su programación musical de verano con un festival de acento gallego. El FNAC Live reunió sobre el escenario del emblemático recinto vigués a Eladio y Los Seres Queridos, Fillas de Cassandra y The Rapants, tres propuestas de generaciones y estilos diferentes que convirtieron la última noche de conciertos en una celebración de la música hecha en Galicia.

La función comenzó esta vez a las 19.15 horas, en lugar de a las 22 horas como es costumbre, al tratarse de un concierto colectivo. La DJ Bea Fernandes fue la encargada de romper el hielo y abrir el festival en una tarde calurosa. Además, su aparición entre actuación y actuación mantuvo ese espíritu festivo en una jornada que se prolongó hasta pasada la medianoche. Este formato aspiraba a que la música no se detuviese en ningún momento. Sin embargo, esto no llegó al ser del todo así, ya que en el concierto de Fillas falló momentáneamente el sonido a causa de un problema técnico, pero finalmente se solucionó mientras el público mostró su apoyo a las vocalistas. Los espectadores llegaron progresivamente por las altas temperaturas y se concentraron en las zonas en las que la sombra hacía que el tiempo fuese más llevadero.

Eladio y Los Seres Queridos iniciaron su actuación antes de lo previsto. La formación, una de las imprescindibles de la escena viguesa, regresó a Castrelos con el aval de 20 años de canciones y un repertorio que recientemente ha quedado reunido en B.S.O. 2005-2025, un trabajo que repasa la trayectoria musical de la banda.

Ofrecieron una hora de show, que iniciaron con Algún iluminado y en el que interpretaron temas como Medidas desesperadas, Tiempo Futuro o Non quero perderte. No faltaron las sorpresas: Gala Santos se subió junto a ellos para interpretar su colaboración Bella Durmiente.

Fillas de Cassandra tomó el relevo unos minutos más tarde de las 21.30 horas. Actuar en Castrelos era el sueño de su vida y esa ilusión se tradujo en un concierto muy especial en el que tampoco faltaron los artistas invitados. Esta vez, fueron Caamaño & Ameixeiras, que les acompañaron en Arderse, la Agrupación Musical do Rosal en Tertúlia, y la banda Rebeliom do Inframundo cantó junto a ellas Contra vento e marea.

La propuesta del dueto musical fue creada específicamente para esta cita tan señalada para las vocalistas. Su primer contacto con el público fue con Saír á fresca. Las viguesas María Soa y Sara Faro emocionaron con temas como Filla filliña, Acrópole, o su popular Tataravoa, hasta su despedida con Lodos. «É un soño total. Estamos ao lado do parque que nos viu crecer e, de repente, hoxe tocamos aquí», entonó Soa antes de subirse al escenario.

Por último, llegaron The Rapants. La banda de Muros afrontó el último tramo del festival subiendo los decibelios del auditorio para dar una buena despedida con canciones como Avión, Viaxei y La mítica. Así, los gallegos pusieron el broche definitivo al FNAC Live y, con él, a los conciertos de esta edición estival en Castrelos. «No os preocupéis que el año que viene será mucho mejor», concluyó Abel Caballero, alcalde de Vigo.