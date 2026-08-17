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Un alarma despierta y «tortura» durante tres horas y media a los vecinos de Portanet y Pereiró en pleno festivo en Vigo

Una grabación a todo volumen se activó de manera accidental y a todo volumen a las 6.50 horas de este lunes

La alarma de un supermercado despierta y «tortura» a los vecinos de Vigo durante horas

La alarma de un supermercado despierta y «tortura» a los vecinos de Vigo durante horas

R. V.

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Marcos Romero

Vigo

Una alarma que ha sonado desde primera hora de la mañana ha causado este lunes importantes molestias entre los vecinos de la avenida do Alcalde Portanet y del entorno de Pereiró. La grabación, que se escuchaba a un volumen muy elevado, comenzó alrededor de las 6.50 horas y «torturó» a la gente de la zona durante tres horas y media

Según ha podido saber FARO, el sonido procedía de un supermercado situado entre la travesía Alcalde Portanet y Camiño dos Oriños. Se trataba de una alarma que reproducía repetidamente una grabación en inglés en la que se instaba a los clientes a abandonar el establecimiento.

Fueron los propios vecinos, algunos de los cuales denunciaron que el sonido les había despertado, quienes dieron aviso de lo que estaba sucediendo. Una dotación de la Policía Local se desplazó hasta el lugar para comprobar el origen de la incidencia. Los agentes constataron que la alarma se había activado probablemente de manera accidental, ya que no apreciaron indicios de que se hubiese producido ningún hecho delictivo en el establecimiento.

La Policía Local se puso entonces en contacto con la empresa responsable de la alarma. Esta, a su vez, trató de localizar a la persona responsable del supermercado, que era quien podía acceder al establecimiento y desconectarla. La alarma sonó a todo volumen hasta las 10.20 de la mañana para desesperación del vecindario.

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La incidencia resultó especialmente molesta al producirse durante una jornada festiva en Vigo. Los vecinos de la ciudad disfrutan este lunes de día no laborable después de que el Concello trasladase a esta jornada el festivo de San Roque, que este año coincidió en domingo.

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