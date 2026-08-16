Vigo proyecta 622.800 euros en mejoras para las playas de Alcabre: de nuevos accesos a la retirada de muros y escolleras

Los arenales de Vigo están a punto de darse un lavado de cara para ser más amables a sus usarios. El Concello de Vigo prepara una actuación para potenciar distintos espacios del entorno de Alcabre, con una inversión de 622.800 euros. El proyecto contempla intervenciones relacionadas con la accesibilidad, la mejora de los drenajes, la recuperación de espacios naturales y la adaptación de las playas a la erosión y a los efectos de los temporales.

La actuación tiene como uno de sus principales focos Santa Baia, donde el Concello adquirió además a la Zona Franca varias parcelas destinadas a la creación de un aparcamiento, por un importe de 80.810 euros. El objetivo es poner en condiciones la dotación de estacionamiento del entorno de la playa y ordenar las entradas.

La documentación contempla también diferentes intervenciones en las proximidades. En Carril, que recientemente sufrió cierres por la presencia de aguas fecales, se plantea mejorar la rampa utilizada por los vehículos de mantenimiento y emergencias, con soluciones destinadas a evitar los procesos de erosión que afectan al acceso.

Por otra parte, en Santa Baia se contempla actuar sobre elementos rígidos situados en el entorno de la playa, entre ellos un muro y una escollera, para favorecer la recuperación de la dinámica natural del arenal y mejorar su capacidad de adaptación frente a los temporales. También se plantea retirar estructuras deterioradas, introducir vegetación autóctona y eliminar especies alóctonas.

Otra de las actuaciones se sitúa en O Cocho, donde está previsto renovar el aparcamiento para hacerlo más permeable y más integrado. La idea es incluir pavimentos permeables, plantas propias y sistemas para gestionar e infiltrar el agua de lluvia. Además, será más inclusivo porque va a incluir rampas para personas con movilidad reducida.

En A Mourisca, el proyecto plantea retirar los restos de una antigua rampa de piedra situada en el dominio público marítimo-terrestre. La actuación permitiría recuperar espacio de playa y mejorar tanto el acceso como la capacidad del arenal para adaptarse a los cambios en la línea de costa.

En Fontes se plantea renovar la entrada oeste, actualmente condicionada por la erosión, las cárcavas y los restos de un antiguo acceso. La propuesta incluye un firme estabilizado y drenante y soluciones de drenaje vegetal para reducir la escorrentía.

A Fontaíña ya se puede disfrutar

Estas actuaciones se suman a trabajos que el Concello ya llevó a cabo en otros arenales de Vigo. El caso más reciente es A Fontaíña, donde ya está operativa la nueva pasarela de madera que sustituyó a la anterior, deteriorada por el paso del tiempo y los temporales. La obra supuso una inversión de 48.082 euros, según informó el Concello.

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La nueva infraestructura forma parte de las actuaciones municipales previstas en el entorno de O Vao y permite renovar el acceso al arenal con una estructura pilotada sobre postes de madera.