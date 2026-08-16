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El ultralujo soviético del «Seven Seas Navigator» cierra la semana grande del puerto de Vigo

El viaje en el barco, pensado inicialmente como buque de investigación soviético, cuesta más de 19.000 euros

Hasta siete escalas y 21.500 pasajeros pasaron en la semana del eclipse por el Muelle de Trasatlánticos

El crucero Seven Seas Navigator este domingo 16 de agosto en el puerto de Vigo.

El crucero Seven Seas Navigator este domingo 16 de agosto en el puerto de Vigo. / Marta G. Brea

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Francisco Díaz Guerrero

Vigo

El crucero de ultra lujo Seven Seas Navigator completó con su atraque de este domingo en el puerto de Vigo la semana más intensa del tráfico de cruceros de la temporada, que sumó siete escalas y la visita de 21.500 pasajeros. El Seven Seas Navigator llegó a Vigo en crucero entre Le Havre y Barcelona de doce noches de duración y escalas en Saint Malo, A Coruña, Vigo, Lisboa, Portimao, Cádiz, Gibraltar, Málaga y Valencia.

En él participan cerca de 500 pasajeros de mayoría estadounidense, sin duda dueños de una boyante economía al tener que pagar precios desde 19.000 euros. Perteneciente a la naviera Regent Seven Seas Cruises, una de las punteras en el universo de los cruceros de súper lujo, el Seven Seas Navigator nació en astilleros rusos como futuro buque de investigación astronómica a comienzos de los últimos años 90.

La caída de la antigua URSS paralizó en 1993 la construcción de la nave que fue adquirida a medio construir por su actual armadora, que lo remató en astilleros italianos para darle desde 1999 una nueva vida de la todavía disfruta como una de los cruceros más reconocidos dentro del selecto club al que pertenece.

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Con él se despide una semana mágica para el Muelle de Trasatlánticos, donde el eclipse ha permitido la llegada de miles de visitantes.

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