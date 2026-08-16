Tres centenarios al mes pasan por los quirófanos del Chuvi, nueve veces más que hace una década

«Estamos llegando a edades muy avanzadas en buen estado, por eso cabe hacer intervenciones en personas cada vez más mayores», expone el jefe del Servicio de Geriatría del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), el doctor Carlos Rodríguez Pascual. Los números están ahí. En los siete primeros meses de este año, han pasado por quirófano 21 centenarios. Es una media de tres al mes, diez veces más que en 2015. Claro está que los riesgos son mayores y que la expectativa de vida libre de discapacidad de estas personas es mucho más limitada, por lo que estas intervenciones solo tienen sentido cuando el beneficio es claro, grande e inmediato.

La escalada de las operaciones a centenarios es marcada. En lo que va de 2026 se realizaron 21 intervenciones; el año pasado fueron 15 en todo el ejercicio; en 2015, cuatro. Según los datos registrados en el Instituto Galego de Estatística (IGE), el pasado ejercicio había 224 centenarios empadronados en el área sanitaria de Vigo, lo que supondría que uno de cada quince entró en quirófano. Además, hubo 32 hospitalizaciones de personas con más de un siglo de vida.

El incremento también se observa en los nonagenarios: sus intervenciones se incrementaron en un 61% en una década, desde las 446 de 2015 —37 al mes— las 720 del año pasado —60 al mes—. Es un 61% más, que se traduce en 13 intervenciones al mes de personas entre 90 y 99 años. En este grupo, en cambio, hay cierto estancamiento es 2026, con una media de 55 al mes hasta finales de julio —382 en total—.

Ortogeriatría

La persona de más edad intervenida en el Chuvi fue una mujer de 109 años que padecía una fractura de codo. Junto a Oftalmología, Traumatología es, precisamente, uno de los servicios que más personas ancianos opera. Entre otras cuestiones, porque hay intervenciones que son inevitables —salvo contadas excepciones—, como pueden ser las fracturas de cadera, las más prevalentes en pacientes de edad avanzada. «Si no le haces nada, lo condenas a una silla de ruedas», señala el jefe de servicio, el doctor Manuel Castro. Los avances en la anestesia y en el manejo de los pacientes, lo hacen posible. De hecho, en el Chuvi han creado una unidad de Ortogeriatría para optimizar a los pacientes antes y después de pasar por quirófano por esta lesión por fragilidad. Con ella, lograron reducir la mortalidad del 10 al 3,6% durante el ingreso.

En ella, atendieron el año pasado a medio millar y, aunque abarcan desde los 60 años, «más de la mitad tenían 86 o más años», según explica el doctor Francisco Javier Rojo, geriatra asociado a Traumatología. El paciente de mayor edad tenía 105 años.

Explica que revisan su medicación y la ajustan para ponerlos a punto rápido. Les vigilan para evitar complicaciones de sus otras patologías a raíz de la inflamación que ocasiona la cirugía del hueso más grande del cuerpo. También pautan una movilización precoz tras la operación con los fisioterapeutas y analizan cómo prevenir nuevas caídas.

El doctor Rojo cree que sería interesante extender esta colaboración a otras especialidades. Pone como ejemplo las experiencias en el Hospital Universitario de Lucus Augusti, con un geriatra pendiente de los ingresados por cirugías o la unidad de Geriatría transversal de la Paz, que evalúa de forma multidisciplinar a pacientes mayores y frágiles que se someten a tratamientos invasivos

Una paciente

E. F. F. es una de las pacientes centenarias que este año pasaron por quirófano. Lo hizo con 103 años porque se rompió el fémur. «No había otra opción», cuentan en su familia, que califican de «fenomenal» la operación y los resultados «no tuvo infección ni se le hinchó la pierna ni nada». Sí que «por otras patologías de la edad», se le alargó algo más el ingreso. Ella fue consciente. «Estaba muy tranquila y deseándolo», describe un familiar.

«En general, estos pacientes tienen mucha confianza en lo que les diga el médico. Han vivido bastante, saben lo que es atravesar dificultades y quieren vivir», destaca el doctor Rodríguez Pascual y puntualiza: «Quieren vivir bien».

Además de las operaciones inevitables, cuenta que cada vez se hacen más cirugías a personas de más edad por la «compresión de la morbilidad». Explica que «las enfermedades son más crónicas y aparecen más tarde» por un conjunto de factores, entre los que están los avances médicos, pero también las mejoras en las campañas de salud o las condiciones socioeconómicas de la población.

Resalta que los años no son un criterio de indicación de una cirugía o no, sino que lo importante es el estado de salud de cada persona. «La edad es un buen predictor global de la evolución de las personas. Cuanto mayores somos, más riesgo tenemos. A nivel poblacional, es estadística. Pero es un mal predictor individual porque un mismo grupo hay mucha variabilidad», argumenta el geriatra.

Una balanza

El delirio postoperatorio, los síndromes confusionales o algunos problemas mentales son alguno de los mayores riesgos a los que se enfrentan las personas de edad avanzada con la anestesia general. Así que para decidir entrar en quirófano, en la balanza tiene que pesar más el beneficio que se espera obtener. El doctor Rodríguez Pascual destaca que también hay que tener en cuenta que el deterioro a estas edades puede ser muy rápido y que la expectativa de vida libre de discapacidad es más limitada por lo que, además, el beneficio de la operación debe ser «a muy corto plazo».

Señala también que «los pacientes de edad avanzada son muy agradecidos porque, con una pequeña intervención, les mejoras mucho la vida», al ser sus expectativas menores que las de una persona más joven y con más actividad.