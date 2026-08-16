Fly2Galicia conectará Santiago con ocho destinos nacionales y europeos desde diciembre

El aeropuerto de Lavacolla contará desde el próximo mes de diciembre con una nueva compañía que unirá la capital gallega con ocho destinos nacionales y europeos. Fly2Galicia, la enigmática empresa que inició el pasado mes de abril una campaña en redes sociales prometiendo «despegar muy pronto desde Santiago para conectar Galicia» cumplirá su propósito y comenzará a operar desde el aeropuerto compostelano en tan solo tres meses y medio.

Así, el proyecto arrancará el próximo 1 de diciembre con una primera red de ocho destinos nacionales y europeos formada por Alicante, Zaragoza, Granada, Bruselas, Múnich, Milán-Malpensa, Praga y Venecia. Esta programación inicial contempla dos frecuencias semanales (ida y vuelta) en cada una de las rutas, salvo en el caso de Alicante, que contará con tres. De este modo, la compañía cifra en 17 los vuelos semanales que partirán desde Lavacolla, con sus sendos trayectos de regreso.

Tal y como han avanzado los promotores del proyecto a este diario, los slots aeroportuarios necesarios para la operativa ya han sido confirmados. Por ello, la compañía abrirá oficialmente el próximo martes su página web y pondrá a la venta los billetes de su primera temporada, con vuelos programados hasta el 24 de octubre del próximo año.

Pasajeros en el aeropuerto Rosalía de Castro- Santiago de Compostela, en Lavacolla / Jesús Prieto

Airbus A320

Pese a que la compañía había comunicado en sus redes sociales que utilizaría un Boeing 737-800, finalmente la primera operativa se apoyará en un Airbus A320 que tendrá su base en el aeropuerto Rosalía de Castro.

Fly2Galicia no operará los vuelos con un certificado de operador aéreo (AOC) propio. Según explican sus promotores, han optado por trabajar con un operador aéreo europeo que ya dispone de las autorizaciones necesarias y que será quien realice los vuelos para la marca gallega con su propio AOC y licencia de explotación. No obstante, el acuerdo con este operador está sujeto a condiciones de confidencialidad de modo que la identidad del mismo será comunicado más adelante.

Sin embargo, adelantan que el modelo elegido es el denominado wet lease/ACMI, mediante el cual el operador aéreo será quien realice los vuelos mientras Fly2Galicia asume la comercialización, la distribución y el desarrollo de las rutas, así como la gestión del producto bajo su marca. Es por ello que la compañía no ha iniciado un procedimiento para obtener un AOC propio ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), si bien los promotores apuntan que la estructura de Fly2Galicia podrá evolucionar en el futuro conforme crezca el proyecto.

Del mismo modo, Aviation & Mobility Services Group S.L. —la sociedad que está detrás de la iniciativa— inscrita en el Registro Mercantil como agencia de viajes no necesitará modificar su clasificación CNAE, ni está prevista la constitución de una nueva sociedad para realizar directamente la operación aérea.

Segundo avión y empleo

Pese a que la compañía no detalla todavía cómo se distribuirán los vuelos a lo largo de la semana ni identifica los días concretos de cada ruta, detalles que se conocerán con el inicio de la comercialización de los billetes y la publicación de los horarios, sí aclara que todos los vuelos serán operados por el mismo Airbus A320 que tendrá base en Lavacolla.

Según avanzan los promotores, Fly2Galicia trabaja con la previsión de poder incorporar de cara a la temporada de verano del próximo año una nueva aeronave que permita abrir nuevas rutas a las ya establecidas hasta el mes de octubre de 2027.

Para el comienzo de la actividad, la empresa calcula que generará alrededor de 25 empleos directos vinculados a las diferentes áreas necesarias para poner en marcha y desarrollar el proyecto. Sin desglose todavía entre cuantos formarán parte de la tripulación y cuantos serán personal de tierra.

Diapositiva creada por Fly2Galicia con los destinos a los que conectará Santiago. / CedIda

Vuelos desde 19 euros

Dentro de esta operativa que saldrá a la luz el próximo martes habrá billetes desde 19 euros, aunque la compañía precisa que el precio dependerá de la ruta y la disponibilidad. Fly2Galicia ofrecerá diferentes familias tarifarias, desde una tarifa Economy básica hasta opciones con mayor flexibilidad y una tarifa Business.

La compañía asegura que incluso la tarifa más económica incluirá en el precio la posibilidad de portar un artículo personal, como una mochila, y una pieza de equipaje de hasta ocho kilos en cabina. Las tarifas superiores añadirán servicios como embarque prioritario, selección de asiento, equipaje facturado y mayor flexibilidad para cambios.

Contactos con Raxoi y Xunta

Durante los últimos meses, Fly2Galicia ha mantenido una comunicación «muy positiva y cercana» con el Concello de Santiago, que ha mostrado interés por conocer la evolución de la iniciativa y su posible impacto sobre la conectividad de la ciudad. La empresa reconoce, además, contactos institucionales con la Xunta relacionados con el proyecto y con el desarrollo de la comunicación aérea de la comunidad.

En cualquier caso, los impulsores del proyecto aclaran que en ningún caso el inicio de la actividad ha dependido ni depende de subvenciones públicas. Si bien, aseguran que estudiarán los programas de incentivos aeroportuarios y de desarrollo de nuevas rutas que puedan resultarle aplicables, siempre en igualdad de condiciones con otros operadores.

Cuestionada sobre el proyecto, la concelleira de Turismo, Miriam Louzao, confirma que desde Raxoi llevan «moitos meses en contacto» con esta empresa y colaborando para que este salga adelante porque «é unha moi boa oportunidade para Compostela e para o conxunto do país». La también portavoz del Gobierno local compostelano asegura que el proyecto es también «indicativo do atractivo de Compostela no mercado internacional e posiciona o Rosalía de Castro como o aeroporto de referencia no conxunto do país».

Alpha Tour Europe

Cuando este diario dio a conocer este proyecto, en el pasado mes de junio, las dudas al respecto de su viabilidad eran múltiples. Georgi Iavorov, cara visible del mismo y administrador único de Aviation & Mobility Services Group S.L., había estado detrás de Alpha Tour Europe. Una sociedad que había anunciado en 2022 la venta de billetes desde Palma de Mallorca a ciudades alemanas como Stuttgart, Colonia, Düsseldorf y Berlín, con una fecha de inicio prevista para abril de aquel año.

Iavorov sostiene que aquella operación «no correspondía a un proyecto de base ni a una operativa regular comparable con Fly2Galicia». Según su versión, Alpha Tour Europe realizó exclusivamente ocho vuelos chárter durante la Semana Santa de aquel año para un cliente del mercado alemán, por lo que se trató de una operación puntual y limitada a esas fechas.

De este modo, el empresario aclara la diferencia entra aquella iniciativa y el proyecto que ahora plantea en Santiago. Según explica, Fly2Galicia se propone como una operativa regular y continuada, con venta individual de billetes y una programación estable de rutas nacionales e internacionales.

Fuente: El Correo Gallego