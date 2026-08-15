Vigo, en alerta roja por altas temperaturas hasta el lunes

Vigo está inmerso en un tórrido fin de semana, con temperaturas inusualmente altas para la ciudad. Hoy se alcanzaron los 32 grados, pero mañana Meteogalicia da 36. La subida continúa y el lunes podría batirse el récord histórico de la máxima más alta para un mes de agosto: 37,7 grados en 2018.

Cuando en esta zona se supera el umbral de los 34, la agencia meteorológica emite un aviso amarillo por altas temperaturas para mañana y otro naranja para pasado. Se recomienda tener especial cuidado, pasar dos o tres horas al día en lugares frescos, mojarse, beber mucha agua y evitar exponerse a las horas de mayor riesgo. Por su parte, el Sergas eleva la alerta a roja por los riesgos que entraña para la salud pública. Realizan sus cálculos de acuerdo a un análisis de las series temporales de temperaturas y mortalidad de los últimos 20 años.

La máxima histórica podría ser superada el lunes, pero además ya se batió el récord de temperatura media de las mínimas más alta para un mes de agosto, con 17,90 °C, una señal de que el calor se está prolongando también durante las noches. El récord absoluto anual en este indicador sigue siendo ligeramente superior, con 17,91 °C registrados en julio de 2022.

Las playas se llenaron con facilidad este sábado. Miles de personas ocuparon su lugar en los arenales y disfrutaron del contraste térmico que ofrece el agua en la ría. Según los registros de Meteogalicia, su temperatura estará el sábado y el domingo a 17 grados.

Noticias relacionadas

Cabe recordar que la playa de A Punta, en Teis, estará inoperativa hasta el martes por la presencia de la bacteria E. Coli en el agua. El baño no es seguro: la ingesta o el contacto con mucosas puede provocar patologías gastrointestinales o infecciones. Mañana se realizarán nuevos análisis para comprobar de nuevo su salubridad.