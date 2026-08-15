La UVigo resiste entre la competencia mundial y se mantiene entre el selecto club de las 1.000 mejores universidades del mundo

La Universidad de Vigo sigue firme en su procura de la excelencia y calidad académica. Una forma cuantitativa de demostrarla es su inclusión en los rankings más prestigiosos de instituciones académicas a nivel internacional, entre los que figura el ranking de Shanghái, probablemente el más importante y de más peso.

Analizadas las variables de artículos y publicaciones en revistas de alto impacto, investigadores altamente citados o el número de publicaciones científicas, entre otras, la institución vigués ha logrado mantenerse un año más en este ranking, clasificatorio de las 1.000 mejores universidades del mundo. La UVigo se encuentra entre los puestos 901-1.000 de esta lista, un escalafón menos que en el año 2025, cuando se encontraba entre las 801-900 mejores.

Por su parte, la Universidad de Santiago de Compostela (USC) también se mantiene en la misma franja del año pasado –entre las 600 mejores– mientras que la Universidad de A Coruña (UDC) no está incluida en el ranking.

La institución académica sufre este revés tras el gran varapalo del 2024, cuando cayó al penúltimo tramo de la lista (801-900) tras llegar a figurar en los años 2011 y 2012 entre las 500 mejores del mundo. Volver a escalar puestos en estas clasificaciones es uno de los retos que tiene ahora el recién estrenado gobierno de la rectora Carmen García Mateo, al frente de la UVigo desde este pasado mes de junio.

Entre sus objetivos está convertir a la Universidad de Vigo en «excelente, moderna e de alta calidade»; ítems que serán fundamentales también para escalar puestos en rankings como el de Shanghái.

2.500 universidades analizadas

La clasificación académica de universidades del mundo (ARWU), conocida como 'ranking' de Shanghái por el nombre de la consultora que lo realiza, analiza cada año 2.500 instituciones de todo el mundo y selecciona las mil primeras. Publicada este sábado en todo el mundo, la edición de 2026 está encabezada por Harvard, como cada año. De hecho, Estados Unidos continúa dominando las primeras posiciones. Sin embargo, las asiáticas amplían su presencia entre las cien mejores del mundo. China es el país con más universidades en el listado de las mil mejores: 234. La segunda posición es para Estados Unidos (187 campus entre los mil mejores), seguido de Reino Unido (57), Alemania (51) e Italia (42). España, por su parte cuenta con 30 centros.

Premios Nobel o medalla Fields

La puntuación del ranking de Shanghái responde, básicamente, a la investigación que se realiza en los centros, la actividad más importante de cualquier facultad junto con la enseñanza. Los técnicos que elaboran la clasificación tienen en cuenta desde algo tan prácticamente inalcanzable como el número de docentes y antiguos alumnos con premio Nobel o medalla Fields, así como la cantidad de investigadores citados en estudios o el número de artículos publicados en prestigiosas revistas como «Science» y «Nature».

En cuanto a las universidades españolas, la Universitat de Barcelona (UB) se encuentra a la cabeza a nivel nacional y entre las 200 mejores del mundo. Le sigue la Autónoma de Barcelona (UAB) (entre las 200 y las 300 mejores universidades del mundo), mismo tramo en el que está la Complutense de Madrid. Por debajo, entre los 300 y las 400 mejores campus internacionales, se sitúan la Autónoma de Madrid, la Universidad de Granada, la del País Vasco (UPV-EHU) y la de Valencia.