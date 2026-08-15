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Emergencias

La Policía Local de Vigo rescata a una joven arrastrada por la corriente unos 50 metros en la desembocadura del Lagares

El incidente ocurrió sobre las 20.20 horas de la tarde del viernes, siendo trasladada en ambulancia al Álvaro Cunqueiro con un cuadro de ansiedad

Agentes de la Policía Local de Vigo patrullando por la playa de Samil en junio de 2026.

Agentes de la Policía Local de Vigo patrullando por la playa de Samil en junio de 2026. / Marta G. Brea

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Pablo Varela

Víctor P. Currás

Vigo

Susto y rescate en Samil. Gardacostas de Galicia movilizó sus medios de emergencia en la tarde de ayer viernes en Vigo después de recibir el aviso de que al menos una persona se encontraba en peligro en el agua en la playa viguesa.

El incidente ocurrió sobre las 20.20 horas de este viernes, cuando el servicio de Emerxencias recibió el aviso de que una joven estaba siendo arrastrada por la corriente a la altura de la desembocadura del río Lagares. La alerta fue trasladada también por el servicio de Socorristas del arenal vigués a la Policía Local.

Los agentes tuvieron que adentrarse unos 50 metros mar adentro para rescatarla, ya que la mujer no era capaz de volver por sus propios medios a tierra firme dadas las corrientes presentes.

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Se requirió la presencia de una ambulancia en el lugar, siendo trasladada al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo al presentar un «cuadro de ansiedad», principalmente por haber tragado bastante agua; aunque su pronóstico era leve. Minutos después el 112 anuló el resto de medios de salvamento.

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