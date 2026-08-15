El mercado del alquiler colapsa en Vigo con casi 730 euros de cuota media mensual y un desplome de la oferta

En la Navidad de hace escasos tres años, la de 2023, la cuota de alquiler que se pagaba en Vigo rondaba los 530 euros mensuales. En barrios de Teis, Candeán o Beade, por ejemplo, no hacía falta destinar más de 500 euros al arrendador, como consta en los registros oficiales del Observatorio da Vivenda, a cargo del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS). Esos 530 euros que antes constituían el precio medio en Vigo no habrían bastado para pagar hoy ningún piso en ningún código postal de toda la ciudad. La cuota media escaló este pasado mes de junio hasta los 726,2 euros, la segunda más prohibitiva de entre las grandes urbes gallegas —Pontevedra sigue en cabeza, con 727 euros—, y un 3,5% más que a comienzos de año. Ni la inflación general ni las mejoras salariales son capaces de hacer frente a esta revalorización continua de los precios de la vivienda arrendada.

De la lectura de esta última estadística oficial emanan tres elementos clave: el mercado continúa inflacionado al extremo, los precios se desbocan especialmente en algunas localizaciones de la ciudad y se está produciendo una fuerte contracción en la oferta. Entre enero y junio se formalizaron en Vigo 2.210 contratos de alquiler, lejos de los 2.700 del mismo periodo del año anterior; equivale a un descenso de casi el 20% o a la firma de casi tres contratos menos diarios. Esto es, lo que sale al mercado se ocupa casi a cualquier precio y no están saliendo nuevas viviendas disponibles, causando un cuello de botella que presiona todavía más al alza las cuotas. Solo en el mes de junio la caída en los contratos en suelo olívico fue del 30%. Y no porque se esté produciendo un trasvase del circuito de alquiler convencional al turístico porque, bien al contrario, los establecimientos registrados en el Rexistro de Empresas e Aloxamentos Turísticos (REAT) de la Xunta también van a la baja.

Tomando de nuevo como referencia el año 2023, la horquilla entre los alquileres más altos (Canido) y los más económicos (Coruxo y Beade) rondaba los 430 euros; hoy se acerca a los 1.000 euros de diferencia, teniendo en cuenta los contratos de arrendamiento que se han firmado en Canido (1.498,2 euros de media) y en la parroquia de Teis (534,4 euros de media). El grueso de las fianzas depositadas en el último año en Vigo correspondieron a alquileres localizados en las zonas de Casablanca y San Xosé Obreiro (a 707 euros mensuales) y zona centro (834,5 euros al mes).

Galicia

La tónica en el conjunto de la comunidad es idéntica, con incremento de los precios y reducción de los contratos firmados. Con una excepción significada, la de A Coruña, donde el gobierno municipal declaró toda la ciudad como «zona de mercado residencial tensionado», en principio hasta 2028. El importe medio de las fianzas depositadas en junio fue de 739,4 euros, por los 772,8 euros del mismo mes de 2025. ¿La otra cara de la moneda? La retirada de pisos del circuito de alquiler: en la ciudad herculina se formalizaron 392 contratos, muy lejos de los 644 de hace un año (-40%).

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En Santiago, también «zona tensionada», todavía no ha dado tiempo a percibir con claridad los efectos porque la declaración se formalizó a finales de abril. Sí es cierto que han bajado los alquileres, de los 711,5 euros de media de mayo a los 704,1 euros de junio. En Ferrol, por otra parte, la escalada de los precios está siendo mucho más virulenta que el resto de principales ciudades: anotó un alza interanual del 14%, más de tres veces la inflación, hasta alcanzar una cuota media de alquiler de 623 euros mensuales. De media, el alquiler en junio en Galicia se quedó en los 618,8 euros mensuales, un 4% más que en enero.