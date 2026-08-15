Detenido un joven vigués por dañar casi una treintena de coches aparcados

Nuevo caso de vandalismo contra vehículos estacionados en las calles de Vigo. La Policía Local detuvo en la mañana de este sábado 15 de agosto a un joven después de que dañara entre 25 y 27 coches aparcados en espacios públicos.

El hombre, vecino de la ciudad, fue visto por varios testigos golpeando los espejos retrovisores y otras partes de los automóviles alrededor de las 8 de la mañana. Los hechos tuvieron lugar en calles como Torrecedeira, Paz o la zona de la Seara, realizándolo a lo largo de su travesía por el casco urbano vigués.

El operativo conjunto entre Policía Local y Policía Nacional permitió localizarlo, identificarlo y detenerlo antes de que ocasionara daños aún mayores en otros coches.

Precedentes similares

Desgraciadamente no es la primera vez que un solo individuo protagoniza un incidente de esta magnitud. En 2019 un octogenario dañó unos 1.200 coches en los barrios de O Calvario y A Doblada en apenas unas semanas. Para ello se valía de rayajos, palillos en las cerraduras o incluso pinchando las ruedas. La Policía Local calculaba que habría provocado daños por un valor de medio millón de euros.

En 2022, otro hombre de 56 años aceptó una condena de 7.000 euros por pinchar las ruedas de 26 coches en las calles Ecuador y Simón Bolívar durante la pandemia. El implicado fue grabado por una vecina que lo cazó infraganti.