Las noches apoteósicas de Castrelos
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Artistas nacionales e internacionales con millones de fans se han subido en cuatro décadas al escenario del auditorio de Castrelos, que ha vivido conciertos memorables y noches históricas en las que se ha quedado pequeño. Estas son las actuaciones más multitudinarias y recordadas.
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