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Las noches apoteósicas de Castrelos

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La Unión (27 de mayo de 1984) / MAGAR

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Patricia Pedrido Davila

Hilda Gómez

Artistas nacionales e internacionales con millones de fans se han subido en cuatro décadas al escenario del auditorio de Castrelos, que ha vivido conciertos memorables y noches históricas en las que se ha quedado pequeño. Estas son las actuaciones más multitudinarias y recordadas.

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