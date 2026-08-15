El concierto «más importante» de Iván Ferreiro: «Para mí es lo más grande del mundo»

Iván Ferreiro cumplió uno de sus sueños este sábado: tener su propio concierto en el emblemático auditorio de Castrelos, donde ya había actuado en 2011 junto a otros artistas en el festival Son de Vigo. El cantante regresó al recinto vigués dentro de su gira Hoy x Ayer, con la que repasa sus 35 años de carrera musical.

La actuación arrancó con unos breves versos de Fariña, mientras el público recibía a Ferreiro con una ovación que fue creciendo durante los primeros compases. El cantante apareció tras una cortina de luces para cantar Hoy x Ayer, que da nombre al tour. Una banda sólida, sus composiciones y esa manera tan reconocible de interpretar del artista bastaron para poner en marcha una noche que tenía más carácter de reencuentro que de presentación.

«El concierto del año, queríamos que Iván Ferreiro actuara en Castrelos. El mejor sitio del mundo para el mejor cantante del mundo», proclamó el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Por su parte, el vocalista entonó emocionado que iba «a tratar de hablar muy poco y de meter más canciones». «Tocar en Castrelos para mí es lo más grande del mundo. Gracias Vigo por recibirme así», concluyó.

Ferreiro había avisado antes del concierto de que llegaba especialmente ilusionado. Llegó a declarar a FARO que esta cita se trataba del «concierto más importante» de su carrera. Además del reconocimiento de tocar en Castrelos, para él tiene el componente añadido de hacerlo en casa, tras recorrer distintas ciudades españolas. También fue una manera especial de celebrar su cumpleaños, ya que su aniversario había sido el día anterior.

El repertorio fue avanzando entre distintas etapas de su trayectoria a través de 25 canciones. Su gira actual está planteada precisamente así, como una mirada hacia atrás hasta llegar a hoy en día. Hubo espacio para Promesas que no valen nada o M, recordando los años de sus inicios con Los Piratas, pero también para temas de su carrera en solitario, como Toda la verdad o El pensamiento circular.

Amaral y Abraham Boba

Tal y como había confirmado el músico, el concierto traería consigo sorpresas. En este caso, invitados cuya identidad Ferreiro prefirió no desvelar. Al escenario subió a cantar El equilibrio es imposible Abraham Boba, vocalista de la banda León Benavente. Sin embargo, no fue la única aparición inesperada. Encarando el final, Amaral también entró en escena para interpretar junto al protagonista el tema Años 80.

La actuación se aproximó más por momentos a la cercanía de un concierto de sala que al tamaño de un auditorio como Castrelos, dada esa conexión que el artista tiene con sus espectadores. La parte final reunió algunas de las canciones más reconocibles de su trayectoria. Cómo conocí a vuestra madre dio paso al popular y tan reclamado Turnedo, y el espectáculo encaró sus últimos minutos con un público cada vez más implicado.

El cierre definitivo llegó con Mi coco. El concierto se hizo de rogar, pero finalmente se convirtió en una realidad y Castrelos saldó su deuda con Iván Ferreiro. La temporada de actuaciones de verano en el auditorio vigués finaliza este domingo, con el festival FNAC Live. The Rapants, Fillas de Cassandra, Eladio y Los Seres Queridos y Bea Fernandes pondrán el broche final para despedir la actual edición.