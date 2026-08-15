Así afecta la presencia de E. coli en las playas de Vigo: esto es lo que pasa si te bañas

El estatus como paraíso de la ría de Vigo está en riesgo este verano por la presencia de un nuevo visitante. La bacteria Escherichia coli (E. coli), que ya se detectó hasta en once ocasiones, está amenazando la tranquilidad de los bañistas. El último caso fue este miércoles en la playa de A Punta de Teis. Ayer se publicaron los resultados de los análisis realizados por la Xunta y fueron positivos, otra vez. Las aguas fecales siguen presentes, dejando la playa inoperativa al menos hasta el martes, cuando se conocerán las conclusiones de los análisis que se efectuarán el domingo. No es una prohibición, pero se recomienda encarecidamente no bañarse por las posibles consecuencias.

El problema aparece cuando se detectan más unidades formadoras de colonias (CFU/100 ml) de las aceptables. La oceanógrafa Angie Blanco explica que hay baremos con los que medirlas. «Para el agua potable es obligatorio que haya 0 CFU/100 ml y se estima que en sistemas públicos como una playa por debajo de 100 es óptimo, pero a partir de ahí, a más concentración, la calidad empeora». Aclara que la E. Coli no es tóxica para los humanos pero sí puede ser dañina en determinadas concentraciones.

A diferencia de lo que puede ocurrir a personas, no ve peligro respecto a la biodiversidad marina. Sin embargo, el presidente de Ecoloxistas en Acción, Cristóbal López, anota que habitualmente estas materias fecales suelen ir acompañadas por plásticos, detergentes u otras sustancias tóxicas en su camino al mar, siendo de esta forma igualmente perjuiciales.

El biólogo Alexandre Deber dice que se deja de recomendar el baño porque no se sabe cómo puede llegar a afectar. «En principio es una bacteria de la flora cutánea e intestinal normal, pero si se desregulan las proporciones podemos toparnos con infecciones de todo tipo. Cutáneas, en las mucosas (ojos) o gastrointestinales», dice. Es decir, si hay muchas unidades formadoras de colonias y una persona se adentra en el mar con una herida reciente, se expone a empeorarla. Lo mismo ocurre con la ingesta: cuando hay más de las que soporta el intestino, pueden producirse patologías.

Los problemas que trae el abrir y cerrar de los arenales no son solo una amenaza física, sino que también tienen un impacto económico en las zonas de la ría. El cierre de una playa puede perjudicar al turismo y hacer que los visitantes opten por otros destinos. Cristóbal López advierte de que, si alguien pasa cinco días de vacaciones en una zona y durante tres se encuentra con problemas de contaminación, «no vuelves». A su juicio, la masificación puede terminar «con la gallina de los huevos de oro».

Las consecuencias también alcanzan a la economía tradicional de la ría, especialmente a la pesca y el marisqueo, que se ven afectados por la contaminación y la presión sobre el litoral. «Cando hai un dano á natureza, acto seguido, hai un dano social e económico para a poboación local», señala. El ecologista concluye que el deterioro del entorno puede traducirse así en una pérdida de capacidad productiva para las actividades tradicionales y, al mismo tiempo, en una pérdida de atractivo para el turismo, poniendo en riesgo los propios recursos de los que depende la economía de estas zonas: «Cando queren volver a trabajar, cómo fan se non teñen as condicións?», se cuestiona.