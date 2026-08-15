El chino Yang Gao se alza con el Ciudad de Vigo: «Este momento tan importante permanecerá conmigo durante el resto de mi vida»

El chino Yang Gao o «Jack», como él mismo apunta, se alzó en la noche de este viernes con el primer premio «Shigeru Kawai» del X Concurso Internacional de Piano Ciudad de Vigo. Él se presentaba con la «ilusión» de poder tocar ante un jurado de gran prestigio internacional como el que cada verano se da cita en la ciudad olívica y aspiraba a formar parte del listado de ganadores del certamen ya que «muchos de ellos se han convertido en artistas destacados de esta generación». Lo consiguió con su interpretación del «Concierto para piano n.º 2 en sol menor, op. 16», de Serguéi Prokofiev.

Cuentan que Gao está desarrollando una prometedora carrera como recitalista, compositor, músico de cámara y solista con orquesta, después de que el Concurso Internacional de Piano de Naumburg (Alemania) le concediera proyección internacional.

A simple vista, ya destacan en él sus «condiciones físicas extraordinarias» para tocar el piano, con un tamaño que facilita que sus manos extendidas abarquen más teclas de lo habitual. Pero describen que es «su pasión y energía», sin artificios ni «teatro», las que deslumbran.

Desde la izq., Jacky Zhang, Yang Gao y Hyo-Eun Park, momentos antes de la gran final / Jose Lores

«Ganar un premio aquí sería para mí un logro del que me sentiría enormemente orgulloso», confesaba el día anterior a la gran final y contaba que asumía por primera vez «reto de interpretar el Segundo Concierto de Prokófiev». «Estoy seguro de que este momento tan importante permanecerá conmigo durante el resto de mi vida», subrayaba. Tras ganarlo, no cabe duda de que así será. Además, como premio le corresponden 6.000 euros en metálico y una gira de conciertos en España como solista, además de repetir en otros dos conciertos con la Orquesta Sinfónica de Galicia, que la organización valora en 14.000 euros.

Nacido en diciembre de 2003, debutó con orquesta a los 17 años interpretando el Concierto para piano nº 3 de Rachmaninov junto a la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de China, bajo la dirección de En Shao. En las últimas temporadas, Jack ha sido premiado en numerosos concursos, entre ellos el Koussevitzky Piano Competition (primer premio, 2026), el Bösendorfer Competition (segundo premio, 2025), el Munz Competition (primer premio, 2024), el Juilliard Gina Bachauer (ganador en 2023) y el Juilliard Concerto Competition (ganador en 2023), entre otros. Ha actuado con frecuencia en Norteamérica, Europa y Asia. Ya conocía a la legendaria Martha Argerich, presidenta del jurado en Vigo. Fue invitado por ella a participar en su festival de Hamburgo y allí le entregó pel Steinway Prize, alabando su «profunda sensibilidad, gran flexibilidad estilística y deslumbrante virtuosismo», así como una especial apertura tanto artística como personal.

En febrero de 2024 ofreció un recital en el Carnegie Hall, que incluyó el estreno mundial de su obra más reciente. Jack es también un entusiasta de la música de cámara y ha trabajado estrechamente con compositores de prestigio internacional. En 2025 estrenó la nueva obra para piano «Van Vechten Variations», de Michael Daugherty, y en 2023 interpretó el concierto para piano de John Corigliano con la Orquesta de Juilliard. Concluyó este año sus estudios en The Juilliard School (Nueva York) y se incorpora en otoño al Curtis Institute, donde se convertirá en su primer estudiante de máster en piano, bajo la tutela de Robert McDonald.

Hyo-Eun Park, segundo premio del X Concurso Internacional de Piano Ciudad de Vigo. / Jose Lores / FDV

El segundo premio «Dos Acordes», dotado con 3.000 euros, fue para Hyo-Eun Park. El tercero, «Juan Montes», dotado con 1.500 euros lo recibió Jackie Xiaoyu Zhang. El jurado, presidido por Martha Argerich, lo integraron Pablo Galdo, Paul Lewis, Robert Levin, Maurício Vallina y Valerian Shikashivile.

La jornada comenzó con las intervenciones institucionales de Jezabel Argüelles de la Asociación de Música Clásica de Galicia; del delegado territorial de Educación, César Pérez; y del alcalde de Vigo, Abel Caballero, que dieron paso al concierto de la gran final.

Jacky Zhang, con la OSG, durante la gran final. / Jose Lores

En la ceremonia de entrega de premios participaron también el concejal de Cultura del Concello de Vigo, Gorka Gómez, y la teniente de alcalde, Elena Espinosa y representantes de las entidades colaboradoras, entre ellos Álvaro Jurado, en representación de Dos Acordes y Luis Clemente de Kawai España.