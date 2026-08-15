La «Champions» de la ciencia ficción y la fantasía se cita en Vigo

Vigo recibe una nueva edición del Interplanetario, la gran feria y torneo internacional de juegos de miniatura que congrega a cientos de aficionados, jugadores y modelistas y jugadores procedentes de todo el mundo. Una cita marcada por el 25 aniversario de Corvus Belli, la compañía creadora .

«Empezamos como un grupo de cinco amigos que se reunieron en un garaje de Bueu y hoy ya somos una empresa de 60 personas, con colaboradores en diferentes países, una nave industrial y un equipo de trabajo consolidado. Teníamos sueños, pero no pensamos que se harían realidad», rememora con emoción Gustavo Rosquillos, socio y uno de los creadores de Infinity.

La «Champions» de la ciencia ficción y la fantasía

«Es como una liga de fútbol en la que se juegan torneos a lo largo del año repartidos por todo el mundo, y cuya ronda final se disputa íntegramente aquí», explica Juan Lois, uno de los organizadores del evento.

Los principales protagonistas del Interplanetario son dos grandes universos: por un lado la ciencia ficción de Infinity, creada hace más de dos décadas y con 1.800 jugadores federados en activo, y la fantasía de Warcrow, el lanzamiento más reciente que en solo 1 año ya supera los 300 inscritos.

Vigo acoge una nueva edición del Interplanetario, la gran feria y torneo internacional que congrega a aficionados, modelistas y jugadores procedentes de todo el mundo / Pedro Mina

A diferencia del deporte tradicional, la victoria aquí no se mide en goles, sino en misiones tácticas donde las figuras creadas por los jugadores compiten en un enfrentamiento bélico sobre el tablero: «Simulamos un enfrentamiento estratégico. Hay que capturar una antena, asegurar una sala central. Según el plan de cada jugador se van sumando puntos hasta coronar al campeón».

El orgullo de jugar en casa

Para la organización y la empresa, el verdadero valor del evento reside en el arraigo y el contacto humano. «No venimos a buscar ventas masivas, sino el contacto directo con la comunidad y nuevos jugadores», añade Lois.

El organizador recuerda los inicios de la afición en la ciudad: «Al principio creíamos que Infinity era un juego americano. Veías la calidad de las miniaturas y pensabas que era de fuera. Al descubrir que eran vecinos de Bueu quisimos montar un torneo en Galicia.

Empezamos doce personas y fuimos creciendo hasta que Corvus Belli nos apoyó para dar el salto al Interplanetario». Un sentimiento que comparte Rosquillos al recapitular sobre la evolución del evento: «Traer este evento a Vigo es emocionante porque es una manera de proyectar Galicia hacia el mundo».

Arte a escala milimétrica

Más allá de la competición, el Interplanetario se consolida como un festival de cultura y ocio alternativo abierto a todo el mundo. El programa incluye conferencias sobre la historia narrativa de los juegos, presentaciones de nuevos juegos de tablero y el concurso de pintura y modelismo de las figuras.

«Es un mundo sorprendente a pequeña escala. Es un hobby enriquecedor no solo por jugar y conocer gente de tantos países, sino por la parte artística: plasmar tu arte con semejante nivel de detalle en una miniatura tan pequeña es algo increíble», concluye Lois.