Cabral volverá a saborear el pan de millo en una romería con música, churrasco y tradición

Cabral volverá a oler a pan recién hecho, sardinas asadas y churrasco el próximo domingo 30 de agosto. El parque forestal de Cotogrande, en la rúa Becerreira, acogerá una nueva edición de la Romaría do Pan de Millo, una de las citas gastronómicas más veteranas de Vigo y reconocida por la Xunta de Galicia como fiesta gastronómica.

La celebración, organizada por el Centro Cultural e Recreativo de Cabral, nació en 1986 por iniciativa de un grupo de vecinos que quiso poner en valor uno de los productos más tradicionales de la cocina gallega. Casi cuatro décadas después, el pan de millo continúa siendo el gran protagonista de una jornada que cada año reúne a miles de personas.

La oferta gastronómica será amplia y pensada para disfrutar sin prisas. Habrá sardinas asadas, pulpo á feira, churrasco de cerdo o mixto con criollos y patatas, empanadas de maíz y de trigo, empanadillas y pan de trigo. Pero el producto estrella volverá a ser el pan de millo, que podrá degustarse solo, con pasas o con pasas y nueces. La organización anuncia precios populares y servicio de cafetería durante toda la jornada.

La música pondrá la banda sonora a la romería desde el mediodía. A partir de las 12.00 horas actuarán el Grupo Folclórico Airiños, de la A.C.O. Coto-Carballal, y la Agrupación Musical Lira de San Miguel. Por la tarde llegará una de las novedades de esta edición, la Charanga Os Imperiais das Neves, que compartirá protagonismo con el grupo de gaitas Cotogrande del C.C.R. Cabral. El cierre correrá a cargo del grupo de cantos populares Os Silandeiros, del C.R.C. Torroso.

La fiesta comenzará alrededor de las diez de la mañana y se prolongará hasta las nueve de la noche, aunque desde la organización advierten de que la comida se servirá «hasta que se agote». El recinto acogerá también la tradicional «Exposición dos produtos dos campos», formada con frutas, verduras y otros productos aportados por agricultores y vecinos, que recibirán un recuerdo de la romería y participarán en sorteos de regalos.

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La jornada se completará con el sorteo de un cheque de 500 euros mediante rifas a dos euros, zonas acondicionadas para las cada vez más numerosas peñas caballistas y un amplio aparcamiento gratuito. Cabral se prepara así para convertir de nuevo Cotogrande en una gran mesa al aire libre en la que gastronomía, música y tradición compartirán protagonismo.