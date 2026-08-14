Instalaciones en Vigo
Zamáns estrena la «belleza arquitectónica» de su pista deportiva, reconvertible en pabellón
Caballero elogia el diseño «extraordinario» de la instalación, que cuenta con cubierta, almacén e iluminación tras invertirse 850.000 euros
El Concello de Vigo comienza a finalizar las obras en las que estaba invirtiendo más de 100 millones de euros a unos de las elecciones municipales. El alcalde de la ciudad inauguró este viernes la pista deportiva de Zamáns, completamente renovada tras una actuación con 850.000 euros de presupuesto. "Verlo es impresionante, la belleza arquitectónica es óptima", destacó en su visita junto a concejales y responsables de la intervención.
El regidor olívico enumeró las novedades de una instalación que en la práctica servirá como pabellón. Cubierta «extraordinaria», nueva iluminación con luces LED que garantiza su utilización todos los días y noches del año. Al mismo tiempo, los arquitectos incorporaron un techo con transparencias que se completa con un cerramiento de madera que se armoniza con el resto del monte.
«Quiero felicitar a los técnicos del Concello, a la empresa en la forma en que lo hicieron y el arquitecto que fue capaz de diseñar esto en esta forma tan extraordinaria», añadió en un audio remitido a los medios en el que se confesó «admirado» por el resultado final.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tres apagones tras una avería eléctrica dejan sin luz a miles de vecinos y negocios en el centro de Vigo
- Restaurantes y hoteles vigueses ya cuentan con una lista negra de clientes conflictivos
- Del hospital Álvaro Cunqueiro a Londres para estudiar a los atletas de gran corazón
- Muere un motorista de 47 años en Vigo al sufrir una salida de vía en una rotonda próxima a Peinador
- Rumbo directo a Vigo desde Irlanda: The Corrs deja 'sin aliento' a Castrelos
- Vigo es hostil para las autocaravanas: prohibido desplegarse en toda la ciudad
- Menores con adulto y permiso parental se quedaron fuera de la platea de Castrelos para ver a Abraham Mateo: «Sé que es la ley, pero...»
- Rebajan la pensión de 13.000 euros mensuales de una viguesa y sus hijos porque deben adaptarse al nuevo «nivel de vida»