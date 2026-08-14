Zamáns estrena la «belleza arquitectónica» de su pista deportiva, reconvertible en pabellón

El Concello de Vigo comienza a finalizar las obras en las que estaba invirtiendo más de 100 millones de euros a unos de las elecciones municipales. El alcalde de la ciudad inauguró este viernes la pista deportiva de Zamáns, completamente renovada tras una actuación con 850.000 euros de presupuesto. "Verlo es impresionante, la belleza arquitectónica es óptima", destacó en su visita junto a concejales y responsables de la intervención.

El regidor olívico enumeró las novedades de una instalación que en la práctica servirá como pabellón. Cubierta «extraordinaria», nueva iluminación con luces LED que garantiza su utilización todos los días y noches del año. Al mismo tiempo, los arquitectos incorporaron un techo con transparencias que se completa con un cerramiento de madera que se armoniza con el resto del monte.

«Quiero felicitar a los técnicos del Concello, a la empresa en la forma en que lo hicieron y el arquitecto que fue capaz de diseñar esto en esta forma tan extraordinaria», añadió en un audio remitido a los medios en el que se confesó «admirado» por el resultado final.