Sequía
La Xunta aplica medidas en Vigo y su área por escasez severa de agua
Se prohíbe llenar piscinas, regar jardines públicos y privados, zonas verdes deportivas o el lavado de vehículos salvo empresas dedicadas a dicha actividad
Podrán penalizarse los consumos excesivos de agua
El organismo Augas de Galicia ha acordado activar la aplicación de medidas equivalentes a un escenario de alerta o escasez severa en el subsistema de Baiona, que afecta a los ríos Verdugo, ría de Vigo y ría de Baiona, así como el escenario o escasez severa en la unidad territorial de escasez 3: río Lérez y ría de Pontevedra y en la unidad territorial de escasez 10: río Anllóns y costa de A Coruña hasta el límite con Arteixo hasta el río Anllóns.
En el caso del subsistema de Baiona, que afecta a los concellos de A Lama, Baiona, Cangas, Fornelos de Monte, Gondomar, Moaña, Nigrán, Ponte Caldelas, Redondela, Soutomaior, Vigo y Vilaboa (457.479 habitantes), está afectada por un nivel 1, que según el «Plan especial de sequía de la demarcación hidrográfica de Galicia Costa» que implica que quedan 90 días de reserva de auga en el caso de que la entrada sea nula e se mantengan los niveles de desencoro mínimo establecidos.
En estos municipios se recomienda a la población realizar un uso lo más responsable posible del agua, restringiendo o prohibiendo las actividades que generan un mayor consumo, como el llenado de piscinas o el riego con agua potable de jardines públicos y privados, zonas verdes deportivas o el lavado de vehículos salvo empresas dedicadas a dicha actividad.
También desde Augas de Galicia y ante un estado de alerta, podrá determinar las dotaciones máximas de agua para el abastecimiento o incluso limitar o suspender el uso de caudales de agua para uso recreativo u ornamentales en fuentes públicas así como reducir un 15% el abastecimiento.
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