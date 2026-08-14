«A Xeitosa» cumple un siglo: cinco generaciones unidas alrededor de la casa de Gómez Román

Hace cien años, el arquitecto vigués Manuel Gómez Román proyectó en Canido una casa que terminaría convirtiéndose en mucho más que una residencia familiar. «A Xeitosa», situada en la avenida Cesáreo Vázquez, cumple este 2026 un siglo de historia como punto de encuentro de cinco generaciones de descendientes de Gómez Román.

La efeméride coincide además con otra fecha señalada: este año se cumplen 150 años del nacimiento del arquitecto, nacido en Vigo en 1876. La familia aprovechará ambas conmemoraciones para reunirse este sábado, 15 de agosto, en una celebración privada en la propia finca. Pero el aniversario sirve, sobre todo, para recuperar la historia de una casa que durante un siglo ha permanecido ligada a la misma familia.

Gómez Román adquirió la finca en Canido en 1926 y proyectó allí su residencia-estudio, aunque la vivienda quedó especialmente vinculada a sus hermanas Carmen y Esperanza, ambas viudas, que pasaban los veranos en ella. La casa se encontraba entonces en una finca de grandes dimensiones y, con el paso de los años, el espacio fue creciendo alrededor de la vivienda original.

Las distintas generaciones fueron construyendo nuevas casas en la finca, pero A Xeitosa mantuvo siempre su papel como centro de reunión. «La casa era como el centro, la unión de todo», explica Beatriz Colunga, descendiente de la familia. Con el paso del tiempo fueron llegando hijos, nietos, bisnietos y nuevas generaciones, pero la finca continuó funcionando como lugar común.

La historia de «A Xeitosa» está así muy ligada a la capacidad de la familia para conservar sus vínculos. Colunga atribuye buena parte de ese mérito a las hermanas de Gómez Román y, especialmente, a sus sobrinas Rosina y Margarita. En torno a la casa se sucedieron cumpleaños, fiestas, representaciones teatrales y reuniones familiares que ayudaron a mantener el contacto entre las distintas ramas.

«A medida que iba habiendo generaciones se iban haciendo como casitas alrededor, pero siempre había muchas reuniones familiares», cuenta. Una dinámica que ha permitido que, cien años después, los descendientes sigan considerando la finca un lugar propio y compartido, aunque muchos ya vivan fuera de Vigo.

El verano continúa siendo el momento en el que «A Xeitosa» recupera buena parte de aquella función original. Muchos de los familiares residen actualmente en Madrid u otras ciudades y regresan a Vigo durante las vacaciones. La casa y las viviendas construidas alrededor vuelven entonces a llenarse. Durante el invierno, en cambio, el movimiento es mucho menor y la finca permanece prácticamente vacía.

La celebración del centenario reunirá este sábado a alrededor de un centenar de familiares, según las previsiones de la familia. El encuentro incluirá una fotografía conjunta en el muelle de Canido y, ya por la tarde, distintos actos en la finca para recordar tanto la figura de Manuel Gómez Román como la historia de la casa. Habrá discursos, una representación vinculada a las antiguas tertulias familiares, la presentación de un retrato del arquitecto realizado por uno de sus descendientes y una publicación conmemorativa.

Retrato de Manolo Gómez Roman que será peresenado en el acto / Obra de Susana Serrano y Gaspar Robles / FdV

La jornada terminará con una celebración familiar con música y gastronomía gallega. Al tratarse de un encuentro privado, el interés de la efeméride está menos en el propio festejo que en la historia que hay detrás: la de una finca que ha servido durante un siglo como escenario de la vida de una familia.

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A Xeitosa llega así a sus cien años conservando una función que ya tenía en sus primeros tiempos. Lo que comenzó como una casa vinculada a las hermanas de Gómez Román terminó convirtiéndose en el núcleo de una familia que hoy alcanza cinco generaciones.