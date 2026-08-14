Vigo suma otra escala de lujo antes de cerrar su gran semana de cruceros

Saga Cruises es una división de la compañía de seguros Saga Plc con sede en Inglaterra, que cotiza en la Bolsa de Londres y que cuenta con cerca de tres millones de asegurados. La división de cruceros opera con gran éxito desde 1996, en principio con buques de segunda mano, hasta que en 2019 inauguró el primero de los dos cruceros construidos específicamente para ella. Una de estas embarcaciones, la Spirit of Adventure arribó este viernes a Vigo con 956 pasajeros a bordo que disfrutan de un recorrido en el que por espacio de dos semanas se detiene en las islas Scilly, Brest, Burdeos, Bilbao, Vigo, Ferrol y Gijón, desde donde regresa al puerto terminal de Dover.

El pasaje fue testigo del eclipse solar en aguas del Cantábrico tras zarpar de Bilbao con rumbo a Vigo. Consignado por Pérez y Cía. el Spirit of Adventure no regresará a Vigo hasta julio de 2027.

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Este domingo el lujoso Seven Seas Navigator cierra la «semana grande» de la programación de cruceros de 2026 en el puerto vigués, que sumará siete escalas y el desembarco de 21.500 pasajeros y 7.200 tripulantes.