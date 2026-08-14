Impugnación al plan urbanístico
El TSXG tumba el primero de los recursos contra el PXOM de Vigo
Los magistrados dan la razón al Concello sobre la nueva delimitación de una finca de una vecina para el ensanche de un vial
Contra la aprobación del planeamiento se presentaron más de 150 recursos ante los tribunales
Los recursos judiciales presentados al acuerdo de aprobación definitiva del PXOM (Plan Xeral de Ordenación Municipal) de Vigo, rubricado en mayo de 2025, suponen una prueba de fuego para testar su robustez técnica. Y este ha salvado su primer match ball.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dado la razón al Concello frente a la demanda presentada por una vecina que veía limitada las dimensiones de su finca en comparación con el documento de aprobación inicial, dando con ello a un «detrimento de la parcela de mi mandante en favor de la parcela colindante por el otro frente de la alineación», explica el abogado de la recurrente en su demanda.
Los magistrados concluyen que el reajuste del trazado está debidamente motivado, responde a la necesidad de «ampliación del camino a fin de dar servicio a las viviendas» y garantiza un reparto equitativo de las cargas urbanísticas entre los propietarios afectados, descartando cualquier trato discriminatorio o derecho a indemnización: «No se comparte que se haya producido una afectación singular o desproporcionada en su parcela, ni la falta de motivación o arbitrariedad que sostiene en su demanda», recoge la sentencia.
Este fallo supone uno de los primeros a la más de 150 alegaciones que plantearon particulares, desde vecinos, sociedades o incluso comunidades de montes contra la aprobación definitiva del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Vigo del 25 de mayo de 2025.
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