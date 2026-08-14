Qué supermercados, tiendas y centros comerciales abren en Vigo este 15 de agosto: todos los horarios

El calendario de agosto deja un fin de semana atípico para el comercio de Vigo. Este sábado 15 de agosto de 2026, festividad de la Asunción, es festivo nacional, pero también uno de los diez domingos y festivos en los que la Xunta autoriza expresamente la apertura de los establecimientos comerciales en Galicia durante este año.

Esto permitirá que supermercados, grandes superficies y buena parte de los centros comerciales de la ciudad abran sus puertas, aunque no todos lo harán con su horario habitual. A ello se suma una circunstancia que puede alterar la fotografía durante la jornada: los trabajadores del comercio gallego están llamados a la huelga este 15 de agosto, por lo que algunas cadenas y tiendas concretas pueden permanecer cerradas pese a encontrarse dentro de un centro comercial abierto.

Mercadona abre de 9.00 a 15.00 horas en Vigo

Quienes necesiten hacer la compra en Mercadona tendrán que madrugar algo más de lo habitual. Los supermercados de la cadena en Vigo abrirán este sábado de 9.00 a 15.00 horas, según los avisos trasladados a sus clientes en los establecimientos de la ciudad. Después llegará un doble cierre: el domingo 16 no abrirán y tampoco lo harán el lunes 17, festivo local en Vigo por el traslado de San Roque.

Carrefour: hipermercados y Express abiertos

Carrefour será una de las cadenas con mayor oferta durante el festivo. Los hipermercados de Travesía de Vigo y Gran Vía contemplan para los festivos en los que abren un horario de 10.00 a 22.00 horas.

También habrá alternativas entre los Carrefour Express del casco urbano. El establecimiento de Rúa Bolivia, 4, anuncia apertura en festivos de 7.00 a 1.00 horas, mientras que el de Avenida da Florida, 4 contempla de 9.00 a 22.00 horas. Los supermercados de Urzáiz y Teixugueiras también figuran entre los establecimientos con apertura en festivos, con horarios que pueden variar en función de si realizan jornada completa o reducida.

Lidl también abre el 15 de agosto

Lidl mantendrá operativos varios supermercados de Vigo. El localizador oficial de la cadena confirma para este sábado un horario de 9.00 a 22.00 horas en establecimientos como el de Jacinto Benavente, 45, y el de Carretera de Madrid, 2. El supermercado del área de Meixueiro, en Carretera de Madrid 160, abrirá de 9.30 a 22.00 horas.

En el caso de DIA, la cadena cuenta con numerosos supermercados repartidos por Vigo y la apertura y el horario dependen de cada establecimiento, por lo que conviene comprobar la tienda concreta antes de desplazarse.

También habrá establecimientos de Froiz, Eroski, Familia, Claudio Express y Spar abiertos, aunque en buena parte de estas enseñas los horarios cambian de un local a otro. Autoservicios Familia prevé jornada reducida y establecimientos de proximidad como Claudio Express y Spar mantendrán abiertas varias tiendas durante buena parte del día. Por el contrario, Gadis ha optado por mantener cerrados sus supermercados vigueses este 15 de agosto, según la información disponible en la víspera del festivo.

Vialia, Gran Vía, A Laxe y Travesía abren sus tiendas

Los principales centros comerciales de Vigo también afrontarán este sábado como una jornada de apertura extraordinaria.

Vialia Vigo abrirá su zona comercial de 10.00 a 22.00 horas, además de mantener la actividad de restauración, ocio y cine.

En el Centro Comercial Gran Vía de Vigo, la zona de tiendas funciona habitualmente de 10.00 a 22.00 horas, mientras que el área de alimentación abre de 9.00 a 22.00 y la restauración y el ocio pueden prolongar su actividad hasta la 1.00 de la madrugada.

También estará abierto A Laxe, que incluye expresamente el 15 de agosto entre sus aperturas extraordinarias de 2026. Las tiendas tienen horario de 10.00 a 22.00 horas, mientras que la restauración puede prolongarse hasta la madrugada al tratarse de un sábado.

El Centro Comercial Travesía también señala el sábado 15 de agosto entre sus aperturas especiales de este año. Los establecimientos comerciales tienen horario de 10.00 a 22.00 horas, mientras que el recinto abre sus accesos desde las 9.00 horas y mantiene posteriormente la actividad de restauración y cine.

Plaza Elíptica figura igualmente entre los centros que abrirán este sábado, mientras que El Corte Inglés de Vigo también prevé actividad durante el festivo. Los horarios especiales pueden diferir de los de una jornada ordinaria, por lo que es aconsejable comprobarlos antes de acudir.

Atención: el centro puede estar abierto y la tienda, cerrada

La autorización de apertura y el horario de cada centro comercial no implican necesariamente que todos sus locales estén operativos. La jornada coincide con una huelga convocada en el comercio gallego para reclamar mejoras laborales y protestar, entre otras cuestiones, por el trabajo en domingos y festivos.

En la víspera del 15 de agosto, algunas firmas como Zara o Stradivarius figuraban entre las que no preveían abrir determinados establecimientos de Vigo, mientras otras cadenas como Mango sí contemplaban levantar la persiana. La participación en la huelga puede provocar, además, modificaciones de última hora.

Por ello, para una compra concreta resulta recomendable consultar el horario del establecimiento antes de salir de casa, especialmente en las tiendas de moda y pequeños comercios integrados en los centros comerciales.

La planificación será especialmente importante este fin de semana: tras el festivo nacional del sábado y el domingo, Vigo tendrá otro festivo el lunes 17 de agosto, correspondiente a San Roque, trasladado al lunes al caer este año el 16 en domingo. Buena parte del comercio volverá a cerrar ese día, aunque el ocio y la restauración de varios centros comerciales seguirán funcionando.