El Concello de Vigo extiende la recomendación de no bañarse en la playa de A Punta hasta el martes 18 de agosto

Una de las playas más cercanas al centro de Vigo continuará «inoperativa» durante el puente de San Roque. Las analíticas realizadas por el Concello en la playa de A Punta han vuelto a arrojar un resultado positivo en la presencia de bacterias Escherichia coli. Después de detectarla el miércoles 12 por la mañana los técnicos regresaron al arenal de Teis para una nueva prueba en la que se mantiene la «recomendación de no bañarse en esta zona».

Los servicios municipales volvieron a revisar en funcionamiento de la depuradora como de las redes de saneamiento de la ciudad buscando alguna fuga o incidencia que hubiera originado dicha situación. Sin embargo, al igual que el miércoles, no se detectó por lo que se continúan investigando las posibles causas detrás de estos resultados.

La principal novedad es que el Concello no realizará ninguna analítica hasta este domingo 16 de agosto, no estando previsto el resultado de las mismas hasta el martes 18 debido al festivo local del lunes. Mientras tanto, los vecinos del barrio deberán buscar alternativas para seguir estas recomendaciones sanitarias.

Episodios de contaminación

A lo largo de este verano, otros episodios contaminantes han llevado a desaconsejar o prohibir el baño en otras playas de Vigo. En junio se prohibió el acceso al agua en los arenales de Alcabre y del Museo del Mar por un vertido de fecales, y en A Fontaíña debido a la rotura de una tubería de abastecimiento de agua, que causó un arrastre de tierra al mar.

A finales de julio, las Cíes vivieron un episodio puntual de contaminación microbiológica que llevó a desaconsejar el baño en Rodas y Filgueiras.