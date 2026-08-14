El PP de Vigo critica que el Concello siga adelante con la tasa turística «ignorando» al sector

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha criticado que el gobierno local siga adelante con la ordenanza fiscal que regulará la tasa turística después de rechazar las alegaciones presentadas durante el periodo de exposición pública tanto por su formación como por diferentes entidades vinculadas al sector. Sánchez censuró que el Concello haya desestimado las reclamaciones de la Federación Empresarial Provincial de Turismo y Hostelería de Pontevedra, de la Asociación Empresarial de Hospedaje de la provincia y de la Autoridad Portuaria. «Como viene siendo habitual, el gobierno local no ha tardado mucho en tomar la decisión y se ha limitado sin más a desestimar las reclamaciones presentadas», señaló la presidenta del PP vigués.

La dirigente popular insistió en que la ordenanza continúa, a su juicio, «incompleta» porque no especifica a qué se destinarán los ingresos procedentes de la nueva tasa. «No aclara una cuestión fundamental, que es a qué destinará la recaudación de este impuesto, con el que el señor Caballero prevé recibir dos millones de euros cada año», afirmó Luisa Sánchez.

La presidenta del PP de Vigo cuestionó además que la aplicación del gravamen implique nuevas obligaciones para los operadores turísticos sin que, según sostiene, sus demandas hayan sido atendidas. «Se va a cobrar una tasa adicional a los visitantes de la que se encargarán los operadores, soportando una carga administrativa adicional ante la que acaban de protestar sin ser escuchados», aseguró. Sánchez también reprochó al gobierno municipal la ausencia de diálogo previo con los sectores afectados. «Gobernar no debe ser imponer. ¿Cómo puede entrar en vigor una tasa turística sin haber entablado un diálogo constructivo con el sector afectado?», se preguntó.

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Por último, la presidenta de los populares vigueses afirmó que no se ha realizado un análisis sobre el impacto de la medida en la competitividad turística ni se han establecido mecanismos para evaluar sus resultados. «No se aclara cuál será el procedimiento a seguir para este nuevo impuesto, que es una muestra más de la improvisación a la que nos tiene acostumbrados este gobierno», concluyó Luisa Sánchez.