Una pasión por la batalla de Rande gestada a 800 kilómetros

Con diez años, una viñeta del número 4 de la famosa colección de tebeos Joyas Literarias Infantiles, el dedicado a «20.000 leguas de viaje submarino», impactó al onubense Manuel Jesús Feria Ponce: aquella en la que dos buzos sacan cofres con oro y plata de un galeón hundido, el lugar donde el capitán Nemo obtenía la financiación para sus aventuras. El tesoro escondido de la batalla de Rande fascinó tanto a este niño, que convirtió esta historia en una constante a lo largo de su vida. Así es como el secretario del Ayuntamiento de Punta Umbría se ha volcado en investigar este episodio histórico y ha remitido a FARO el artículo que se publica en esta edición.

En la actualidad, aunque es partidario de cuidar las leyendas para «mantener la ilusión», le apasiona indagar en lo que realmente ocurrió en Rande. Agradece al Instituto de Estudios Vigueses que le hayan regalado un ejemplar de la obra de Avelino Rodríguez Elías «La escuadra de plata», de 1935. También a la escritora María Oruña, por comentarle curiosidades de la batalla y recomendarse lugares relacionados con ella. Con un máster en Patrimonio Histórico por la Universidad de Huelva, buceó en las actas del Concello de Vigo, en los protocolos notariales notariales del Arquivo do Reino de Galicia, en trabajos como los de Sagrario Abelleira Méndez o Ramón Patiño...

En este artículo que firma hoy en FARO recopila las informaciones que encontró en La Gaceta de Madrid sobre el traslado del tesoro antes del atauqe de la flota anglo-holandesa. «Lo que ponen de manifiesto es que la inmensa mayoría del tesoro de Rande se consiguió descargar», señala. También incluye la referencia a las fuertes medidas fiscales que tuvieron que adoptar los ingleses al no conseguir el botín del que alardeaban.

Coincide con su primera y ansiada visita a la ciudad, para conocer enclaves relacionados con el episodio. «El mayor tesoro de Rande es la maravilla de paisaje que tenéis», sostiene. Como no podía ser de otra manera, se hospeda en Los Galeones. Ha metido en su maleta la bufanda del Celta. «Mira qué bonito el Celta, con el color celeste del cielo, como el mar», le decía su madre viendo su colección de cromos y sembrando en él su afición al club, que agranda la pasión por una tierra a 800 kilómetros de distancia.